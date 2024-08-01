庫比蒂諾農夫市場 更名再出發

庫比蒂諾農夫市場將更名為迪安薩學院農夫市場，原有的大部分商販也都會繼續在此運營。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

本報今年6月曾經報導，庫比蒂諾農夫市場營運商「西海岸農夫市場協會」和迪安薩社區學院(De Anza College)之間溝通失誤。迪安薩學院在本次合同延期時採取公開招標、考慮選擇另一家營運商「太平洋海岸農夫市場協會」來營運農夫市場。但「西海岸」會長拉米(Jerry Lami)表示，自己對招標事宜並不知情。

迪安薩學區 董事會後來在6月10日的學區會議上投票 否決了「太平洋」的投標，重新開放了申請，並強調如果「西海岸」完成提案申請流程，依然可以競標。

然而日前迪安薩學院在網站上公布將與「太平洋海岸農夫市場協會」合作的聲明。聲明中說：「在迪安薩學院和非營利的『太平洋海岸農夫協會』新的夥伴關係之下，會有一個農夫市場繼續服務庫比蒂諾和周邊社區。」聲明還表示，這個農夫市場將被稱為「迪安薩學院農夫市場」，但營運時間和地點都不變。

「太平洋海岸農夫市場協會」7月26日發布的聲明中也證實了這一消息。更名後的迪安薩學院農夫市場，將從4日(周日)開始營運，民眾購物可望不受影響。

聲明表示，山麓-迪安薩社區學院學區是在6月26日的學區董事會上選定「太平洋海岸農夫協會」為營運商的。做出這個決定是基於「太平洋」在灣區多地營運社區市場的成功經驗。「太平洋」同時表示，為了保證服務的延續性，和學區一致同意前任營運商經營至7月底。

聲明說：「市場中所有在8月4日之前經營的商販都歡迎繼續在此經營。『太平洋』會給予免收申請費等優惠條件，保證交接的順利。」

山麓-迪安薩社區學院學區董事會成員黃少雄表示：「很高興每周日迪安薩學院的農夫市場服務沒有受到影響中斷。樂見新的商家帶來新的想法，望未來攜手共進。」

在庫比蒂諾農夫市場一直深受歡迎的Moonwake咖啡 舖店主楊頡怡(Mabel Yeung)表示，咖啡店已經通過「太平洋」的申請流程，周日會正常營業。她感謝「太平洋」做到過渡期無縫銜接，同時也感謝「西海岸」和「太平洋」從過去到現在和未來對咖啡舖的支持。