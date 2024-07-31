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史丹福大學黃仁勳樓的奶茶小舖 受師生和訪客歡迎

記者徐蓓蓓╱史丹福即時報導
2008年，黃仁勳出資3000萬元興建了這座佔地13萬平方呎的教學樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）
2008年，黃仁勳出資3000萬元興建了這座佔地13萬平方呎的教學樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

史丹福大學黃仁勳工程中心一樓大堂，有一處奶茶小舖，受到師生和往來訪客的歡迎。據悉，這家台灣風味的奶茶小舖目前是偌大的史丹福校園內唯一可以買到珍珠奶茶的地方。在這家奶茶店開出來之前，史丹福的學生想喝奶茶，要到校園外鄰近的巴洛阿圖市中心才能買到，非常不便。

中午時分的史丹福校園，很多師生都在教學樓大堂的咖啡快餐店用餐。黃仁勳樓大堂內不僅有一般教學樓都有的連鎖咖啡店，還有這家奶茶舖和一間提供南洋叻沙、越南河粉和中式餃子等亞洲美食的家庭廚房。不知道大家是不是都衝著奶茶店和亞洲美食而來，這座樓的連鎖咖啡快餐店的生意格外寂寥。

在這裡用餐的人數也格外多。放眼望去，十有七八都是東亞面孔。據奶茶店店長趙之瑀（Eric Chao)介紹，奶茶店是去年年底開張的，而旁邊的家庭廚房開張還要早。奶茶店選址在黃仁勳樓，其實是無心插柳之舉。不過現在看來倒是相得益彰。

看菜單，除了各種口味的珍珠奶茶，還有原味的紅茶、烏龍茶、四季青茶，還有各種水果茶以及古早味冬瓜茶、烏梅汁等。毋庸置疑，這家奶茶店的顧客可能是受教育程度最好的奶茶顧客。那麼他們在口味的選擇方面有什麼特點呢？

趙之瑀說，相比其他矽谷地區的奶茶門店，這家店點單珍珠奶茶經典口味的人比較多，點單亞洲風味茶飲的反而比其他店少。他認為，應該是這家店的客流中不同族裔的人士都比較多，不像同品牌其他店鋪以東亞族裔人士為主。

記者訪問正在一同用餐的兩位女生和一位男生。他們表示，雖然校園內其他地方也有亞洲風味的美食供應，不過只有這裡能買到珍珠奶茶，所以選擇在這裡用餐。

黃仁勳工程中心大樓是史丹福大學科學與工程樓群（SEQ)的一部分，容納了管理科學和工程系、計算和數學工程研究院以及史丹福科技風投項目的270名師生員工。內部還有一座300座的輝達禮堂以及一座工程學圖書館。

黃仁勳1992年從史丹福獲得電氣工程碩士學位。2008年，他出資3000萬元興建了這座佔地13萬平方呎的教學樓。大樓在2010年完工。

這家台灣風味的奶茶小舖目前是偌大的史丹福校園內唯一可以買到珍珠奶茶的地方。右為店...
這家台灣風味的奶茶小舖目前是偌大的史丹福校園內唯一可以買到珍珠奶茶的地方。右為店長趙之瑀，左為店員Medi Pezzini。（記者徐蓓蓓╱攝影）
黃仁勳樓大堂內中午時分有不少師生用餐。（記者徐蓓蓓╱攝影）
黃仁勳樓大堂內中午時分有不少師生用餐。（記者徐蓓蓓╱攝影）

黃仁勳 咖啡 史丹福大學

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