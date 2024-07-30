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張安挺進奧運桌球女單16強 俱樂部指導沈海龍展望前景

記者徐蓓蓓╱佛利蒙即時報導
奧運美國女子桌球隊中的張安和陳伊依都是東灣TTA桌球俱樂部成員（右起張安、宋家瑜、王艾米、陳伊依）。（受訪者提供）
奧運美國女子桌球隊中的張安和陳伊依都是東灣TTA桌球俱樂部成員（右起張安、宋家瑜、王艾米、陳伊依）。（受訪者提供）

來自灣區的華裔桌球(乒乓球)名將、連續四屆入選奧運國家隊的張安（Lily Zhang)，29日在巴黎奧運的女子單打項目戰勝對手——來自巴西的高橋（Bruna Takahashi)，進入16強。記者就此專門訪問了張安所屬TTA (Table Tennis America)俱樂部的沈海龍指導。

張安目前在奧運會最好的成績就是16強。因而沈海龍認為，接下來16進8的比賽非常關鍵。如果勝利，將是她的奧運歷史最好成績，也同時可以拿下世界第9的排名。

他說：「我認為Lily下一場的勝率在85%。根據她目前的狀態和四次奧運會的經驗，她有很大的優勢。」不過他也提到張安肩膀有些受傷，但認為影響不至於太大。

沈海龍表示，張安是在2021年左右加入TTA俱樂部，包括主教練錢千里、教練鄭蒲等在內多位俱樂部教練對她的訓練都有幫助。在俱樂部期間，她和林高遠搭檔在休斯頓世錦賽中獲得銅牌，這也是1959年以來美國選手在這一賽事的最好成績。

2023年，張安還代表俱樂部獲得了泛美運動會女單季軍和女團冠軍。沈海龍透露，本次奧運美國女子桌球隊的候補選手陳伊依（Sally Moyland)也是該俱樂部的成員。陳伊依的父親是美國人，母親來自台灣。

華爾街日報」30日也以「她是四度奧運選手，她的父母想要她找份真正的工作」為題，討論了作為美國最傑出的桌球選手，張安所面臨的處境。

沈海龍表示，很多人都在討論巴黎奧運會不會是張安的最後一屆奧運會。他說：「以我所了解的Lily對桌球運動的熱情，這不會是她的最後一屆。」

沈海龍也坦承，桌球在美國並不是一項收益高的運動，俱樂部也在積極為張安聯繫更多贊助，幫助她繼續桌球事業。另一方面，TTA桌球俱樂部在美國桌球運動中目前處於制霸地位，去年和今年分別有12位和11位選手入選美國國家隊。

展望未來，沈海龍認為，在下一屆洛杉磯奧運會項目會有兩到四名桌球奧運選手來自TTA俱樂部。目前俱樂部就有一位13歲的小女孩已經拿到了19歲組別的全美冠軍。他對俱樂部很多優秀年輕球員的未來非常有信心。

張安（左）與沈海龍（右）在東灣TTA俱樂部。（受訪者提供）
張安（左）與沈海龍（右）在東灣TTA俱樂部。（受訪者提供）
張安在曼城比賽鎖定奧運資格後，與教練錢千里喜極相擁。（受訪者提供）
張安在曼城比賽鎖定奧運資格後，與教練錢千里喜極相擁。（受訪者提供）

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