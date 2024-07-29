房產經紀佣金新政實施在即 矽谷房市如何響應

自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

根據全美房地產經紀協會（NAR)網站公布的訊息，自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買方來支付。目前，NAR首席法務強森（Katie Johnson)此前希望協會成員積極調整，準備好新制施行的3個月窗口期已經接近尾聲。那麼矽谷 房市對此又是如何響應的呢？

查閱房產資訊網站Redfin，幾乎所有的矽谷地區房源的下列訊息中，都依然列有買方經紀佣金費率，大多在2-2.5%的常規水平，與新制出台之前相差不多。偶爾也有看到高過或低過這個數字的。

記者致電列出3%買方佣金的一處物業的賣方經紀蘇陶德 （Todd Su，音譯）。他表示，自己一向相信與買方經紀共贏的策略。尤其這處物業是一所沒有地權的移動房屋（Mobile Home)，通常不會有太多買家，貸款 也相對困難一點。他相信高一些的買方經紀佣金可以帶來更多的優質現金買家。

談到即將實施的新制，他對此持較為悲觀的態度，認為新制會導致買家競相壓低買方經紀佣金，使得更少有人願意來做買方經紀，最終也會導致買家利益受損。

與此同時，另一處房產則列出了1.5%的買方經紀佣金費率。賣方經紀卡薩斯（Scott Casas)表示，買方經紀佣金的費率主要是賣家決定的。雖然房產經紀費率一直就是可以協商的，但此前很多賣家可能並不了解。今年上半年有關NAR的一系列訴訟和新聞報導讓更多的人了解到了這一點。

他也表示，8月份過後，NAR就會禁止在出售房源上再列出買方經紀佣金費率，但他估計賣家依然會以某種方式來給到買方經紀一些補償。

此外，一些矽谷房產經紀公司也已經開始了零佣金的嘗試。總部位於矽谷核心城市之一庫比蒂諾的Intero房產經紀公司就在今年5月份率先推出了一處零佣金待售房產。這處位於另一矽谷核心城市山景城的3層聯排屋建於2014年，有4間臥室、2.5衛浴、居住面積1592平方呎，要價155萬。在上市59天之後，這處物業於7月5日進入交易流程。而根據Redfin的數據，6月份山景城有60起房產交易，平均12天賣出。