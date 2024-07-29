我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

房產經紀佣金新政實施在即 矽谷房市如何響應

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

根據全美房地產經紀協會（NAR)網站公布的訊息，自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買方來支付。目前，NAR首席法務強森（Katie Johnson)此前希望協會成員積極調整，準備好新制施行的3個月窗口期已經接近尾聲。那麼矽谷房市對此又是如何響應的呢？

查閱房產資訊網站Redfin，幾乎所有的矽谷地區房源的下列訊息中，都依然列有買方經紀佣金費率，大多在2-2.5%的常規水平，與新制出台之前相差不多。偶爾也有看到高過或低過這個數字的。

記者致電列出3%買方佣金的一處物業的賣方經紀蘇陶德（Todd Su，音譯）。他表示，自己一向相信與買方經紀共贏的策略。尤其這處物業是一所沒有地權的移動房屋（Mobile Home)，通常不會有太多買家，貸款也相對困難一點。他相信高一些的買方經紀佣金可以帶來更多的優質現金買家。

談到即將實施的新制，他對此持較為悲觀的態度，認為新制會導致買家競相壓低買方經紀佣金，使得更少有人願意來做買方經紀，最終也會導致買家利益受損。

與此同時，另一處房產則列出了1.5%的買方經紀佣金費率。賣方經紀卡薩斯（Scott Casas)表示，買方經紀佣金的費率主要是賣家決定的。雖然房產經紀費率一直就是可以協商的，但此前很多賣家可能並不了解。今年上半年有關NAR的一系列訴訟和新聞報導讓更多的人了解到了這一點。

他也表示，8月份過後，NAR就會禁止在出售房源上再列出買方經紀佣金費率，但他估計賣家依然會以某種方式來給到買方經紀一些補償。

此外，一些矽谷房產經紀公司也已經開始了零佣金的嘗試。總部位於矽谷核心城市之一庫比蒂諾的Intero房產經紀公司就在今年5月份率先推出了一處零佣金待售房產。這處位於另一矽谷核心城市山景城的3層聯排屋建於2014年，有4間臥室、2.5衛浴、居住面積1592平方呎，要價155萬。在上市59天之後，這處物業於7月5日進入交易流程。而根據Redfin的數據，6月份山景城有60起房產交易，平均12天賣出。

矽谷 貸款 陶德

上一則

聯邦參議員候選人謝安達：川普范斯蠢話愈多 選民愈挺賀錦麗

延伸閱讀

矽谷國際發明展 台灣斬獲6金5銀3銅

矽谷國際發明展 台灣斬獲6金5銀3銅
矽谷國際發明節 香港理大5金1銀收穫豐

矽谷國際發明節 香港理大5金1銀收穫豐
矽谷國際發明節 中國隊嶄獲17金13銀3銅

矽谷國際發明節 中國隊嶄獲17金13銀3銅
加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享

加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享
疫情過後 矽谷房客驅逐案激增

疫情過後 矽谷房客驅逐案激增

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

2024-07-25 14:25

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌