曾景琳等華裔領袖薩拉度加應援李卡多競選國會議員
薩拉度加-洛斯加圖聯合學區委員會主席曾景琳（Katherine Tseng)等華裔社區領袖，28日在薩拉度加舉辦活動為李卡多（Sam Liccardo)競選16選區國會議員造勢活動。李卡多本人來到現場與華裔社區成員交談，在活動現場簡短發表政見，並接受市民提問。
本次活動的共同主持人有薩拉度加房東協會主席熊國祥（Ellis Hung)、退休房地產開發商羅先建（Edwin Law)、薩拉度加市計畫委員李萍（Ping Li)薩拉度加前市長、箱根基金會主席朱淑玲（Emily Lo)、退休上市公司執行長盧昭信以及薩拉度加市議會議員佩吉（Chuck Page)、聖他克拉拉縣公園和休閒委員會委員米勒（Howard Miller)等。
李卡多表示，自己從小在薩拉度加長大。雖然長大後搬到了聖荷西，依然對這裡有著很深的感情。他追憶了自己在喬治敦大學就讀期間，曾經為聖荷西出身的國會議員峰田良雄（Norman Mineta)工作，以及一樁與前總統柯林頓相關的軼事。
李卡多強調了自己在國會和來自兩黨的議員工作的經歷，表示自己競選國會議員，是因為「這是我們需要切實解決問題方法的時候」。而現在分裂的國會，比以往任何時候都更需要能夠跨越黨派之爭，讓國會兩黨走到一起解決實際問題的人。
李卡多提到高昂的資本利得稅限制了房產的流轉，導致了住房危機。現有的25萬的房產資本利得稅免稅額度還是1997年制定的，但房產價格已經飛漲了。就算是要和居民消費價格指數上漲持平，這個數字也要翻倍。他認為，需要讓市場上有更多的房產流通，減少年輕家庭購房的難度。
現場與會的一些市民表示，自己此前對選舉狀況並不是太了解，但是因為聽到活動主持人的推介所以前來參加，也希望藉此機會了解李卡多的政見。
另一些居民則追憶了自己人生中與李卡多的交集，並特別提到李卡多擔任聖荷西市長期間，曾經就華裔移民歷史上遭遇的不公正而正式道歉。而現在的市府大樓所在地，正是聖荷西歷史上屢遭焚毀的五個華埠的其中之一。
史上屢遭焚毀的五個華埠的其中之一。
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