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自動駕駛飛行器對世界的影響或超人工智慧

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
Nuro公司展示了自己的小型無人駕駛汽車。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
Nuro公司展示了自己的小型無人駕駛汽車。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城第九屆科技展日前揭幕。來自航太總署（NASA)和三家本地航空科技公司的執行層齊聚，討論無人航空技術的未來，議題涵蓋無人機送貨到自動駕駛空中出租車等內容。25日有本地多家科技公司在市政廳廣場展示他們的科技產品。

年度科技展旨在推介本地正在發生的新創項目。市長蕭華特（Pat Showalter)在表示：「山景城是新創科技的震中。這些近在眼前的科技令人震驚。」

24日會議有四位主講，每一位都就各自公司在航空領域的工作發言。Matternet公司負責人介紹了自動駕駛無人機如何更加快捷環保地投遞包裹。該公司成立於2017年，已經成功地幫助了瑞士的醫院在急診室和化驗室之間遞送血樣，提高了遞送效率和病人服務水平。公司最近宣布在山景城利用無人機遞送藥物和食品的計畫。

Wisk公司主業是自動駕駛空中計程車。公司代表提格（Jim Tighe)表示：「我們希望成為移動領域的未來。就像今天你可以打Uber或者Lyft到機場，能夠搭乘空中計程車去機場是不是很棒？」他的公司已經完成1700次試飛，多數沒有機師或機組人員操控。目前已經在發展第六代產品。

Reliable Robotics的羅斯（Robert Rose)講述為現有飛行器增添自動駕駛功能的研究，目前已經成功在無人駕駛狀況下飛行過一架貨機。來自航太總署的里歐斯（Joseph Rios)則討論了無人飛行器交通管理系統方面的探究。他透露航太署目前正在研究可以允許小型無人機運營的系統，相比大型飛行器，這類系統的進展要快很多。

回答提問時，羅斯表示，相信在下一世紀，移動方式將發生翻天覆地的變化，因為無人駕駛飛行器科技可以讓航班數量大幅提升，可以到達的地點也會大幅提升。他甚至說，自動駕駛飛行器對世界的影響將超過人工智慧

Matternet公司的自動駕駛無人機可以更加快捷環保地投遞包裹。（記者徐蓓蓓╱...
Matternet公司的自動駕駛無人機可以更加快捷環保地投遞包裹。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Kodiak公司的重型無人駕駛拖車。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Kodiak公司的重型無人駕駛拖車。（記者徐蓓蓓╱攝影）

航太 租車 人工智慧

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