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北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
北加州今天持續遭受迅速蔓延的野火肆虐，迫使逾3500人逃離家園。路透
北加州今天持續遭受迅速蔓延的野火肆虐，迫使逾3500人逃離家園。路透

加州今天持續遭受迅速蔓延的野火肆虐，迫使逾3500人逃離家園。與此同時，加拿大西部觀光小鎮賈斯坡也遭野火重創，讓省長為之哽咽，消防人員正盡力挽救建物不被燒毀。

法新社報導，北加州所在區域昨天經歷最後一天熱浪，晚間就爆發被稱為「公園大火」（Park Fire）的野火。

根據加州森林防火廳（Cal Fire），當局出動1150人滅火，卻只控制住3%火勢。目前還在調查起火原因。

截至當地時間今天中午12時，大火已包圍7萬1489英畝（約289平方公里）的土地，比台北市面積還大。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，超過3500人已撤離野火肆虐區域。

北加州天堂鎮（Paradise）2018年被一場大規模野火摧毀，造成85人喪生。這次面臨大火威脅的契科鎮（Chico）位於天堂鎮西方20公里。

另一方面，加拿大西部亞伯達省（Alberta）的賈斯坡鎮（Jasper）也遭野火摧殘，可能已有多達50%的建築物被毀。

亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）強忍著淚水告訴記者：「無可否認，這對任何社區來說，都是最糟糕的夢魘。…我們看到可能有3成至5成的建築物受損」她還說，目前火勢尚未獲得控制。

賈斯坡鎮位於多山的賈斯坡國家公園（Jasper National Park）內，該鎮與這座國家公園每年吸引超過200萬旅客到訪。

根據官員估計，22日進行疏散時，有多達1萬人在鎮上，公園內另有1萬5000名訪客。

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