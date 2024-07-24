舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，多年前一場大火燒毀了位於Mission街3300號的一棟小型公寓樓。目前舊金山正計畫將該項目重建為可負擔房，而其造價竟是令人瞠目的每套100萬元。

高價的部分原因是州法律要求市政府保留這座20世紀初建築的外殼，並保留底層商業空間，導致成本上升。負責管理該項目的市長住房和社區發展辦公室（Mayor′s Office of Housing and Community Development）發言人斯坦利（Anne Stanley）說，該項目規模小（只有35個單元），也是造成價格上漲的原因之一。

灣區 委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）數據顯示，就在五年前，舊金山可負擔房的建造成本僅為每套74萬元左右。但如今，每套住房的造價高達100萬元，甚至更高，引發了如何降低成本的問題。

今年，灣區政界人士將支持11月投票表決的200億元地區債券 ，該債券將幫助建設或保護7萬2000多套可負擔房，因此，高昂的建房成本成為今年的焦點。

根據州政府的規定，到2031年，舊金山必須允許建造約4萬6000套可負擔房。按照每套新房100萬元的成本計算，這意味著舊金山市必需花費數十億元的資金。

那麼，為什麼在舊金山建造新的可負擔房如此昂貴呢？

住房行動聯盟執行主任史密斯（Corey Smith）告訴紀事報，過去十年來，木材、混凝土和鋼材等建築材料的成本大幅上漲，從而推高了整體成本。

另一個因素是向承包商支付過高的工資。市長住房辦公室表示，舊金山要求向任何城市資助項目的工人支付現行工資。史密斯說，灣區的地價也很高，尤其是在舊金山。

此外，灣區各城市的審批過程仍然耗時過長，代價高昂。

高昂的成本促使灣區一些可負擔房開發商轉向創新思路，如一家新的合作公司正準備以更快的速度、更低的成本建造模塊化可負擔房項目，其中包括位於舊金山米慎（Mission）區Valencia街1633號的一個項目，預計每套售價為58萬美元。

但斯坦利說，由於勞動力、政治和後勤方面的影響，模塊化建築在舊金山並不總是可行的。

一些專家指出，這些令人瞠目的數字並不是可負擔房開發商的錯，而是因為選民和民選官員的決策，他們往往是推高住房成本的要求和規定的幕後推手。而決策者和選民現在的目標應該是降低成本。