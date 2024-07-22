逾百灣區僑團組織參與華運分列式 精采表演引掌聲

中美國旗隊分別由男女童軍團及海外青年文化志工(FASCA)執旗。（記者孫愛薇╱攝影）

第40屆金山灣區華人 運動大會21日在庫比蒂諾高重開幕，總計有105組社團組織參與分列式進場。各僑團組織分別在進場儀式中，以各式裝飾與表演吸引觀眾目光。本次華運會開幕式為疫情後實體舉辦的第二年，分列式隊伍與表演更豐富。

大會分列式從巨幅的中華民國及美國國旗拉開序幕。接著是華運會歷任主任委員隊伍以及副處長朱永昌領隊的駐舊金山經濟文化辦事處隊伍。

北加州 中文學校聯合會與十所灣區中文學校號召超過千位學員參與分列式。小狀元教育學苑、小樹苗蒙特梭利國際學校、驕陽中英雙語學校、愛飛揚中文學校、思源中文學校、日新中文學校、博愛中文學校、銀河教育中心、向上中文學苑、麥奇小子，學校老師與家長牽著學童穿著可愛帽飾入場。

今年華運會為歷屆以來最多賽事的一屆，豐富有趣的競賽活動，吸引眾多灣區僑胞參與，在開幕分列式中，總計21隊代表團分別入場，以運動會友，鍛鍊健康體魄為目的，凝聚僑胞團聚力。

北加州大專校友會聯合會帶領超過18所台灣大專院校友會出席分列式，美國元極舞、美國加州排舞協會、法輪大法腰鼓隊、健身大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團、淡江大鼓隊分別帶來精彩的表演。