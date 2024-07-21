美西迎破紀錄高溫 加州死谷恐飆破120度℉

加州死谷氣溫預計將飆破華氏120度。（美聯社）

美國西部地區正經歷新一波破紀錄高溫 ，氣象預報顯示，從南加州 到愛達荷州北部的各大城市24日左右將迎來華氏三位數氣溫，加州死谷氣溫預計將飆破華氏120度。

路透報導，美國國家氣象局（NWS）今天表示，截至24日，約有3000萬人處於「超高溫警告」（Excessive Heat Warning）或「高溫警示」（Heat Advisory）狀態下，有些地方高溫將飆到華氏110度，包括加州、亞利桑那、內華達州、愛達荷州、俄勒岡州 和華盛頓州部分地區。

美國國家氣象局說，由於天氣炎熱乾燥，俄勒岡州中部和華盛頓州部分地區也面臨更大的野火威脅。

俄勒岡州消防官員表示，消防隊員正在俄勒岡州與多場野火搏鬥，其中包括「隆恩岩火」（Lone Rock Fire）。這場大火已燒毀俄勒岡州北部超過470平方公里土地，目前火勢約40%已獲得控制。官員表示，即將發生的雷雨可能會使相關作業變得更加困難。

隨著「杜基野火」（Durkee Fire）正朝俄勒岡州東部蔓延，馬盧爾郡（Malheur County）警長辦公室昨天下令部分居民撤離。在加拿大西部，亞伯達省（Alberta）和卑詩省（British Columbia）的野火也迫使居民在週末離開家園。

研究顯示，化石燃料引發的氣候變遷正導致世界各地出現危險熱浪，官員警告民眾注意與極端高溫有關的重大健康風險，包括中暑。

美國國家氣象局氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）說：「至少在接下來的4天裡，美西大多數地區看起來都相當炎熱，而至少在未來2天，太平洋西北內陸部分地區以及西南部沙漠地區的確有可能出現破紀錄高溫。」

歐拉維克說，美國西北部地區將經歷最嚴重的天氣異常，包括華盛頓州大部分地區的氣溫將比往年此時高出華氏20度，而西雅圖（Seattle）和波特蘭（Portland）等主要城市將免受酷暑影響。

在華盛頓州，亞基馬（Yakima）、斯波坎（Spokane）和麥克（Mack）等城市氣溫預計將突破華氏100度（攝氏38度），刷新紀錄。歐拉維克說，愛達荷州的波伊西（Boise）可能追平華氏107度（攝氏42度）紀錄。

西岸大部分地區的氣溫將比正常水準高出華氏10度左右。拉斯維加斯（Las Vegas）今天可能會追平華氏113度（攝氏45度）的紀錄，而加州死谷國家公園（Death Valley National Park）的氣溫預計將升破華氏120度。

歐拉維克說，俄勒岡州貝克（Baker）和加州阿爾圖拉斯（Alturas）昨日高溫都打破了紀錄。