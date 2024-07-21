「龍騰華運 光輝四十」華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走

男女選手代表宣誓。（记者徐蓓蓓╱摄影）

第40屆金山灣區華人 運動大會21日在庫比蒂諾重開幕。大會分列式由大型中華民國及美國旗旗隊拉開序幕。男女童軍團及海外青年文化志工(FASCA)分別執旗，率領百餘隊僑界團體進行分列式繞場。大會聖火隊由灣區社團負責人組成。

大會主席，華運會主任委員陳朝全表示，今年適逢華運會40周年，以「龍騰華運、光輝四十」為主題，希望透過華運會，讓僑民以運動方式凝聚僑社向心力，交流情誼，感謝所有選手和義工們的熱情參與。

受邀出席來賓有僑務委員會副委員長阮昭雄、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪 、金山灣區文教中心主任莊雅淑、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee)、薩拉度加市市長趙嬿、佛利蒙市副市長邵陽、聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）的 代表派克（ Tom Pyke）、加州眾議員羅達倫（Evan Low)、佛利蒙聯合學區委員寇惠風等，以及傳統僑社多位主席、僑務委員、僑務榮譽職人員、僑團負責人、僑界及商界代表等參與。

阮昭雄致詞表示，很高興參加海外最大的華人運動大會。金山灣區華人運動會成立於1985年，歷史悠久，迄今已進入第40屆。它的成功不止是加強僑社間之精誠合作，和提倡健身運動風氣，更充分展現出對僑社的責任感及使命感。他祝所有參賽選手獲得好成績。同時，感謝僑胞對國家的支持，希望藉由這次華運會更加凝聚僑胞力量。

名人競走比賽是華運會的一大亮點，阮昭雄、賴銘琪及陳朝全等人身穿運動服全力以赴，展現出了競走技巧和運動水準。最終，由阮昭雄率先穿過終點線贏得冠軍。現場回以熱烈的掌聲和歡呼。

開幕式當天還舉辦田徑、拔河等賽事，以及兒童繪畫比賽。同時免費提供棉花糖和彈珠台供小朋友娛樂，不少家長攜帶子女一同觀賞開幕式並參與這個親子活動。大會會場還設有表演舞台區、台灣美食小吃，供大家品嚐家鄉的美食風味。