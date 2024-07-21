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拜登宣布退選後 誰是民主黨潛在總統候選人？

拜登退選 舊金山官員讚揚其偉大 支持賀錦麗參選

記者李怡╱舊金山即時報導
拜登總統（左）與舊金山市長布里德（右）。（市長辦供圖）
拜登總統（左）與舊金山市長布里德（右）。（市長辦供圖）

總統拜登21日發表聲明，退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人。舊金山做為民主黨的大本營，以及賀錦麗曾任職多年的城市，當地民選官員紛紛讚揚拜登「將國家和全黨利益優先於個人」的舉動，並支持賀錦麗參選。

舊金山市長布里德表示，拜登總統是具有變革創造性的國家領導人。他在民主面臨巨大危機和百年一遇的疫情中，領導國家，他有勇氣、智慧和遠見來穩定國情並推動進步。他透過在基礎設施、氣候變遷、公共安全等方面的變革，讓全美各方面都比他上任時要好得多。 拜登總統將他的一生奉獻給了公共服務和國家。他的退選也再次展示出，他將國家和當的利益放在首位。

布里德說，拜登總統已經背書賀錦麗為總統候選人。她支持總統的決定，並相信舊金山的朋友賀錦麗，以她的經驗能力和優勢可以擊敗川普，贏得選舉。布里德強調，民主黨人到了團結一心，集中精力贏得這次競選的時候了。

第一區市議員兼舊金山縣民主黨競選中央委員會委員陳詩敏 (Connie Chan) 表示，拜登總統見證了美國最黑暗的日子，並帶領走出疫情，他是歷史上最支持工會和工人的總統之一。非常感謝他的智慧和經驗。他的退選再次表明了他對這個國家的熱愛，並為大家樹立了真正的領導力榜樣。

陳詩敏說， 2007 年至 2011 年，她曾在時任舊金山地檢長賀錦麗辦公室做助手和亞裔社區聯絡員。她支持拜登提名賀錦麗成為民主黨總統候選人。

加州參議員威善高表示，這就是川普和拜登之間的差別。拜登總統關心國家的未來，而川普只關心自己的利益，川普絕不會為了國家的利益而讓位。他一直為自己是民主黨人而感到自豪，今天更是如此。

威善高支持賀錦麗競選總統，自己曾支持她參選舊金山地方、加州和聯邦的所有競選，並迫不及待的想稱她為「賀錦麗總統。」

舊金山市議員麥德誠表示，賀錦麗在舊金山擔任地檢長時，他做為前同事，親眼目睹和見證了她專業精湛的法律知識水平和對正義的熱情。她有力的保護了舊金山當地最弱勢的群體，受虐待和被忽視的兒童，拯救和保護了無數的家庭。

賀錦麗 拜登 舊金山

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