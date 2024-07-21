華裔加州民主黨代表：感謝拜登無私 支持賀錦麗參選

賀錦麗此前到訪金山，和亞裔小商業暢談。（記者劉先進╱攝影）

初次辯論表現不佳，民調滑落，又面臨捐獻金主和巨大黨內壓力，總統拜登 21日忽然宣布退選，並背書副總統賀錦麗 （Kamala Harris）參選，震驚全美。舊金山市府律師、即將參加2024年民主黨 全國代表大會（DNC）的加州代表邱信福（David Chu）說，非常感謝拜登總統為國家做出的令人難以置信的貢獻，欽佩他表現出的無私風度。也激動地支持賀錦麗成為下一任民主黨總統提名候選人。「她很合格，已準備好領導國家，並將作為首位亞裔總統創造歷史。」並認為，賀錦麗作為民主黨候選人參選，進入11月選票，沒有法律問題。

2024年民主黨全國代表大會將於8月在芝加哥召開，代表將投票決定民主黨總統候選人。民主黨全國代表分為數種，邱信福是加州民主黨領導人和民選官員類別（PLEO）中唯一華裔。

邱信福表示，民主黨全國代表大會的良心條款（good conscience），適用於拜登還是候選人的情況。該條款規定，當選參加全國代表大會的代表，如承諾支持某位總統候選人，則應本著良好的良心，反映選舉他們的人的情感。但由於拜登已退出競選，該規則不再適用。現在要由每一位代表來決定，提名誰擔任民主黨總統候選人，「我作為加州代表出席大會，支持賀錦麗。」

共和黨籍眾議長強生（Mike Johnson）曾說，如果拜登總統不是民主黨的總統候選人，一些州可能會提出法律挑戰。若拜登選擇退出競選，可能會引發選票獲取方面的衝突。

邱信福表示，認為民主黨提名的總統候選人，不能被列入選票的觀點是錯誤的，沒有任何法律依據。「一旦各州的提名人選確定，各主要黨派都有資格獲得所謂的總統（候選人）投票權。換句話說，一旦該黨決定了誰是其提名人，該提名候選人就可順利進入選票。」

邱信福說，曾和賀錦麗在舊金山地檢長辦公室共事。在擔任辦公室助理檢察官時，觀看賀錦麗擔任檢察官的結案呈詞，「我對她充滿敬畏，看到她的才華、強烈的正義感和同情心。她是一位為人民而戰的鬥士。這些品質正是許多人鼓勵她競選金山地檢長的原因。」