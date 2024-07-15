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金山抗議者AI發展對勞工的剝削，是技術法西斯主義

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山抗議人士稱AI發展對勞工權益的剝削，是技術法西斯主義。（記者李怡╱攝影）
舊金山抗議人士稱AI發展對勞工權益的剝削，是技術法西斯主義。（記者李怡╱攝影）

工會組織勞工黨聯合陣線委員會(UNITED FRONT COMMITTEE) 和獨立工人聯盟(ALLIANCE FOR INDEPENDENT WORKERS)成員，15日在OpenAI公司創辦人奧特曼(Sam Altma）位於舊金山的家門口舉行集會，抗議人工智能（AI）發展帶來的失業潮。他們指責AI的發展是靠竊取人類資源大數據，但並未造福人類的生活。還呼籲相關立法官員重視制定勞工法福利，避免勞工的權益受到AI發展的衝擊。

來自獨立工人聯盟的代表艾斯科巴(Edward Escobar）表示，運用人工智能這個工具造福大眾才是社會的需要，就像要建造一個大型的商務綜合體，必須要建造一定比例的經濟適用房。這也應該成為大型科技公司發展的一種模式或要求，一個事業和企業的發展需要承擔一定的社會責任和義務。但目前來看AI公司的發展，只是一味的竊取人類的數據圖像和聲音。Open AI公司以此來謀取暴利。

「技術法西斯主義將在民眾身上得到指數級的運用和剝削，我們不能允許這種情況發生。」

對於此次抗議的聲音，截止到發稿前OpenAI公司並未做出回應。據了解，其創始人奧特曼最近一期接受NBC新聞的採訪中表示，人工智能或將在十年內帶來全球GDP翻倍的創造力。

AI的發展對於舊金山矽谷帶來巨大的裁員影響。總部位於南灣山景城的軟件公司Intuit於10日宣布，將裁去1800名員工，約佔員工總數的10%，但在加快將人工智能整合至其產品和服務之後，預計2025會計年度會重新雇用至少相同數量的員工。公司方面表示，裁員的目的是為了加強公司最重要的領域，也就是人工智慧。

Intuit執行長古達基（Sasan Goodarzi）在發給員工的電子郵件中表示，有超過1000名員工是因為未能達到公司預期的績效標準而被裁員的。另外，「為了簡化工作並將資源重新分配給重要的成長業務」，將削減10%的管理團隊、整合多個主要地點的人力、並裁去超過300名員工。

古達基說：「Intuit在業界正處於強勢地位，擁有成功需要的策略和動力。為了實現讓全球客戶成長、鞏固我們的領導地位等使命，我們必須加快對人工智能的創新和投資。人工智能是我們這一生中最重大的科技變革之一，那些沒有準備好利用這場革命的企業將會被超越，繼而不復存在。」

AI的發展帶來的行業洗牌和震動還在持續發酵中。艾斯科巴表示，他們還會繼續回到奧特曼的家進行抗議，直到民選官員與法律制定者引起重視，制定出保護勞工的法律條令。

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