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美西夏令會 新北市議員陳乃瑜回顧2024選戰經驗

記者江碩涵／即時報導
新北市議員陳乃瑜在洛杉磯演講時表示，不只台灣社會對內要擴大溝通，對外也要持續向國際社會擴大溝通，讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。（主辦單位提供）
新北市議員陳乃瑜在洛杉磯演講時表示，不只台灣社會對內要擴大溝通，對外也要持續向國際社會擴大溝通，讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。（主辦單位提供）

今年美西台美人夏令會在洛杉磯舉辦，吸引台美人支持。新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。

陳乃瑜來自新北市新店大文山，國家人權博物館就在她的選區，過去她擔任記者期間持續關注轉型正義，上任議員以來，積極推動人權文化教育。陳乃瑜參加美西台美人夏令會時表示，台灣對內的轉型正義仍需向扎根，必須讓更多年輕人知道台灣過去從哪裡來，才知道未來要往哪裡走。

她說，許多台美人眼見立法院藍白過半聯手惡搞下，提出許多爭議性法案、傷害台灣都非常憂心，2024年總統大選民進黨雖順利完成繼續執政目標，但國會卻失去過半優勢。陳乃瑜分享2024年選戰的第一線觀察，她認為，目前台灣面臨地方家族派系把持、基層組織動員力不足、假消息認知作戰反擊能力不足等危機，2026地方選舉作為2028大選的前哨戰，不能忽視基層社會溝通，才能擴大社會支持。

新北市議員陳乃瑜今年與新北市議會民進黨團代表團一起參與美西台美人夏令會，和議會同...
新北市議員陳乃瑜今年與新北市議會民進黨團代表團一起參與美西台美人夏令會，和議會同事戴瑋姍、卓冠廷及前立法委員洪慈庸共同發表演講。（主辦單位提供）
新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望202...
新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。（主辦單位提供）

隨著網路世代來臨，她也觀察到，很多假新聞假消息只要按一個轉發鍵，就能滿天飛，但2024年選戰過程中，民進黨反應和反擊能力還需要再更即時，另一方面，面對藍白兩黨積極搶攻短影音文宣戰，如何透過15至30秒短影音吸引年輕選民的眼球，民進黨應認真思考。

陳乃瑜表示，從基層一步一腳印，就能重新贏回大家的信任，讓台灣民主重回軌道。她特別感謝美西夏令會邀請，讓她可以在北美台僑最大聚居地洛杉磯與來自不同領域的台美人交流，相信透過彼此的連結，台美人的影響力會更加擴大，成為台灣和美國友好的重要橋梁。

新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望202...
新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。（主辦單位提供）

陳乃瑜今年與新北市議會民進黨團代表團一起參與美西台美人夏令會，和議會同事戴瑋姍、卓冠廷及前立法委員洪慈庸共同發表演講，透過演講和分享，讓台僑對台灣政治情勢和台美關係更加深入了解，凝聚在美台人的力量。

加州台灣同鄉聯合會會長張正邦也特地到洛杉磯參加美西台美人夏令會，他表示，今年台美人美西夏令會在洛杉磯舉辦，非常多台美人熱情參與，每個演講者都認真闡述他們的政治理念及分享現在台灣政治現狀，此次新北市議會也由總召張維倩帶隊參加，希望所有台美人對台灣有信心。張正邦說，他是明年台美人美西夏令會舊金山的輪值主席，這次參與此次活動受益良多。

今年美西台美人夏令會在洛杉磯舉辦，一年一度的台美人夏令會盛會，吸引非常多台美人支...
今年美西台美人夏令會在洛杉磯舉辦，一年一度的台美人夏令會盛會，吸引非常多台美人支持。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦（左）與新北市議員陳乃瑜（右）參加美西台美人夏令會...
北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦（左）與新北市議員陳乃瑜（右）參加美西台美人夏令會。（主辦單位提供）

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