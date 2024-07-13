美西夏令會開講 新北市議員陳乃瑜回顧2024選戰經驗

新北市議員陳乃瑜在洛杉磯演講時表示，不只台灣社會對內要擴大溝通，對外也要持續向國際社會擴大溝通，讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。（主辦單位提供）

今年美西台美人夏令會在洛杉磯 舉辦，一年一度的台美人夏令會盛會，吸引非常多台美人支持。新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。

陳乃瑜來自新北市新店大文山，國家人權博物館就在她的選區，過去她擔任記者期間持續關注轉型正義，上任議員以來，也積極推動人權文化教育。陳乃瑜參加美西台美人夏令會時表示，台灣對內的轉型正義仍需向下紮根，必須讓更多年輕人知道台灣過去從哪裡來，才知道未來要往哪裡走。

新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。（主辦單位提供）

陳乃瑜在夏令會中表示，許多台美人眼見立法院在藍白過半聯手惡搞之下，提出許多爭議性的法案傷害台灣都非常憂心，2024年總統大選民進黨 雖順利完成繼續執政的目標，但是國會卻失去過半的優勢。陳乃瑜分享2024年選戰的第一線觀察，她認為，目前台灣面臨地方家族派系把持、基層組織動員力不足、假消息認知作戰反擊能力不足等危機，2026地方選舉作為2028大選的前哨戰，不能忽視基層社會溝通，才能擴大社會支持。

隨著網路世代來臨，她也觀察到，很多假新聞假消息只要按一個轉發鍵，就能滿天飛，但2024年選戰過程中，民進黨反應和反擊能力還需要再更即時，另一方面，面對藍白兩黨積極搶攻短影音文宣戰，如何透過15至30秒短影音吸引年輕選民的眼球，民進黨應認真思考。

新北市議員陳乃瑜接受美國西部台美人夏令會邀請演講，回顧2024年選戰並展望2026地方選舉，強調對內擴大基層社會溝通，對外持續向國際社會溝通，凝聚共識與力量。（主辦單位提供）

她說，不只台灣社會對內要擴大溝通，對外也要持續向國際社會擴大溝通，讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。陳乃瑜以世界衛生大會WHA為例，她連續兩年參加WHO 周邊活動、巧遇WHO祕書長譚德賽，為台灣人民的醫療人權發聲，堅持台灣不能被世界排除在外，一方面讓國際社會正視台灣的聲音，讓國際社會知道台灣在乎，另一方面，也喚起台灣社會的重視、凝聚共識。陳乃瑜指出，透過一步一腳印的努力，看見成果，2023年在WHA會議上有22個會員國支持力挺台灣，到了2024 年，成長增加到26國。

陳乃瑜表示，從基層一步一腳印，就能重新贏回大家的信任，讓台灣民主重回軌道。她特別感謝美西夏令會邀請，讓她可以在北美台僑最大聚居地洛杉磯與來自不同領域的台美人交流，相信透過彼此的連結，台美人的影響力會更加擴大，成為台灣和美國友好的重要橋梁。