段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

美國段純貞牛肉麵店7月13日在南聖荷西 Westfield Oakridge Mall開幕新門市，這也是美國段純貞首次進駐美食廣場，將台灣美食推向主流社會，同時推出新商品「台灣手工小籠包」，重現台灣懷舊款小籠包美食，開幕當天聖荷西市長馬漢、薩拉度加（Saratoga）市長趙嬿、世界日報舊金山 社總經理李銘濱、僑務委員李漢文等政商人士出席，支持台灣美食。

段純貞牛肉麵店經營者蔡勳璽表示，南聖荷西門市與庫比蒂諾的首間門市相比，華人消費者族群比率較低，是一個族裔多元的市場，目標透過這次的展店，將段純貞品牌在地化，打開主流市場對台灣美食的接受度，並推出新產品「手工台灣小籠包」，與一般的小籠湯包不同，就如同台灣巷口可買到的早餐小籠包，內餡紮實、方便攜帶與食用，也能喚起許多在地台灣人的回憶。

美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

六角集團旗下負責段純貞品牌經營的王座國際餐飲，經理葉雅方代表來美國出席開幕儀式。她表示，台灣的段純貞牛麵肉店大多開在美食廣場，這是最能接近消費者的地方，美國段純貞前兩間門市都是獨立店面，這是首度嘗試在以主流為主的美食廣場開門市，相信對美國人來說是一項新穎的嘗試，希望台灣傳統小吃能真正地打入美國市場，未來不管是加州或是全美，讓傳統牛肉麵代表台灣，就像拉麵代表日本。

馬漢表示，自己吃過台灣美食小籠包與牛肉麵，對於這兩樣美食感覺很美味也印象深刻。他說，聖荷西非常歡迎段純貞牛肉麵進駐，將傳統與懷舊的台灣牛肉麵帶到南聖荷西，對社區是件非常好的事情，聖荷西市擁有六千多個小商業，這些小商業的創業家都是新移民，也因此聖荷西市充滿多元文化，是個多元共榮的城市。

聖荷西市長馬漢品嘗段純貞的美食，包含牛肉乾麵和小籠包，大讚美味好吃。（記者孫愛薇／攝影）

李漢文表示，段純貞牛肉麵特別代表台灣美食，她現身為馬漢辦公室華文媒體負責人，更責無旁貸地將此訊息傳遞到主流社區，希望能讓南聖荷西無論何種族裔的居民，都能更加了解台灣道地牛肉麵的美味。

美國段純貞牛肉麵門市開幕首度與世界日報合作推出憑廣告截角可享有小籠包五折優惠，活動只到7月14日，13日上午甫開幕，就吸引大批人潮指定購買小籠包，大排長龍，人氣超旺。李銘濱表示，非常高興看到段純貞在主流市場的展店成效，尤其世界日報舊金山粉絲團上也能看到此優惠，更能發揮矽谷華人的社群力量，