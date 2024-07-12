山羊海嘯席捲柏克萊 猜中數量送粒子加速器

柏克萊國家實驗室在自己頻道上開玩笑寫著，如果觀眾能夠猜出這群羊到底有多少隻，就會免費送一個「粒子加速器」。（翻攝自柏克萊國家實驗室頻道）

近來北加高溫連連、熱浪不斷，乾枯的野草成為加州野火的燃料，一觸即發，羊群就是清除野草的最佳工具，不僅能環保清草，又能讓這些羊吃到飽，一舉兩得。

根據「聖荷西 信使報」報導，柏克萊國家實驗室最近發布一支影片，引起許多人會心一笑，因為柏克萊原來不只關心科技、新創等大事，也很關心後山的草有沒有被羊吃乾淨。

根據柏克萊國家實驗室7月11日發布的影片中可以看到，這整群山羊就像海嘯般，從柏克萊後山坡小跑步下來，川流不止，然後繞行停車場一圈後，又被趕到另一邊的山坡，繼續上工。

「聖荷西信使報」報導，柏克萊國家實驗室屬於美國能源廳的研究機構，位置就在柏克萊加大 校園東側，靠近山邊，由於有許多國家級實驗室的機密，很怕山火侵襲。

除了柏克萊外，南灣的聖他克拉拉縣早在5、6月間就已派出羊群清除野草，當時也被許多華人 民眾目睹。當時華人民眾同樣也遇到上千隻羊群在南聖荷西的Communication Hill啃食野草，還有人組成羊群通報系統，互相通知哪裡可以遇到這些羊。

柏克萊國家實驗室在自己的Youtube頻道上開玩笑寫著，如果觀眾能夠猜出這群羊到底有多少隻，國家實驗室就會免費送你一個「粒子加速器」（cyclotron）。想直接看影片，可點擊網站：https://www.youtube.com/watch?v=W5AWbNNiJeU&t=2s。