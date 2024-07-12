聖荷西髮型師巧手改造 頭髮稀疏顧客變年輕60萬人按讚

聖荷西一家美髮店的髮型師和美髮師為一位頭髮極度脫落的人進行了改造，引出Instagram評論區的一片讚賞。（取自IG）

目前，很多人都有頭髮經常脫落的問題。儘管掉髮主要是遺傳因素造成的，但有時也可能是生活方式不當，以及沒有正確護理頭髮所致。人們通過不同的髮型來改變自己形象的視頻充斥了社交媒體，髮型師們在網際網路上展示著非凡技藝，讓有頭髮問題的人煥然一新。

最近據媒體News 18報導，有一段視頻在社交媒體上瘋傳，其中髮型師和美髮師為一位頭髮極度脫落的人進行了改造。經過頭髮改造後，這個人看起來完全變了樣，顯得比本人更年輕。

據報導，一個名為@klukcuts的頁面在社交媒體平台Instagram上分享了一段視頻。這是一家位於聖荷西的沙龍。他們在社交媒體上分享髮型變化，展示自己的技術。在最近的一段視頻中，一名男子來到沙龍理髮。雖然他留著長髮，但頭上卻有許多明顯的禿斑。這名男子透露，從疫情 時期開始，他就一直留著頭髮，但現在他想剪一個更好的髮型。這是他第一次來這家店。

髮型師告訴他，他會給他剪一個好髮型。他說，他會把頭髮剪短，並根據頭髮的生長情況給他做一個造型。改造完成後，他自己都認不出自己的樣子了，因為他的頭髮完全變了。髮型師將他的頭髮剪得非常精緻，讓他看起來比他本人更年輕。這段視頻在社交媒體上瘋傳，許多人看到他變身後的樣子都大吃一驚。許多人在評論區對他的新造型大加讚賞。

其中一位網友寫道：「哇，變化真大！看起來完全不一樣了。」另一位網友評論道：「髮型師應該獲得普立茲獎（Pulitzer）、葛萊美 獎（Grammy）、艾美獎 （Emmy）和城市鑰匙！！」