台灣青少棒加油 五組台灣球隊抵北加 參加世界大賽

高雄高苑工商在小馬聯盟亞太錦標賽擊敗菲律賓，獲得來美參與錦標賽門票。（受訪者提供）

舊金山灣區 因地理位置方便轉機，成為台灣球隊前往世界大賽 的中轉站。北美台灣一級棒聯盟宣布今年暑假將破紀錄接待飛抵灣區的台灣棒球隊，總計為四隊台灣國家代表隊以及訓練賽一隊，兩隊前往參與少年棒球聯盟世界大賽（Little League World Series）的桃園新明國中與桃園龜山國小，雖然僅有在舊金山短暫轉機停留，但北美台灣一級棒聯盟也將到機場為台灣棒球隊加油打氣，其中還安排球隊舊金山市區半日遊。

台南民德國中棒球隊教練蔡清璿表示，球隊將代表台灣參加小馬聯盟的世界青少棒錦標賽，這次在舊金山的停留時間，主要是為球員調整時差，這對球隊即將面對的賽事有相當大的幫助，非常感謝各界僑胞的協助。

在亞太區錦標賽的冠軍賽中，高雄高苑工商以24比1的佳績，提前在第六局擊敗菲律賓，取得前往美國參賽資格。高雄高苑工商棒球隊教練林樺慶表示，希望在美僑胞踴躍到場為台灣球員加油，球隊也將盡全力取得最好的成績，球員很多都是第一次到美國，非常感謝高雄市政府以及各界人士的幫忙下，才能讓球隊前往小馬聯盟世界青棒錦標賽，這也是高雄市睽違22年再度拿到亞太冠軍。

北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，大部分的球員都是第一次踏上美國的土地，在此之前並沒有機會與美國的球隊切磋球技，每個球隊的來訪，聯盟都會盡力接待他們，讓球隊在前往世界大賽前，調整好時差，並與灣區棒球隊做暖身賽，希望這幾隊都能拿到冠軍，回程轉機舊金山時，能慶祝一番。

陳文澤還提到，各隊台灣棒球隊對於難得來到灣區，都有一個心願，希望能夠前往輝達（Nivida）位在矽谷的總部參訪，陳文澤表示，這部分也將盡量做安排，盡可能完成小將們的心願。