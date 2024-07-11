超怪 3天內刺破17輛Waymo計程車輪胎 北加男子被捕

舊金山地方檢察長周四表示，一名男子上個月割破了17輛Waymo自動駕駛計程車的輪胎。（電視新聞截圖）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，舊金山地方檢察長周四（11日）表示，一名男子上個月割破了17輛Waymo自動駕駛計程車（robotaxis）的輪胎。但這些高科技車輛的攝像頭拍攝到的畫面導致了他的被捕。

36 歲的伯頓（Ronaile Joshua Burton）在周三（10日）的傳訊中對破壞他人財產的指控表示不認罪。地方檢察長辦公室稱，伯頓在 6 月 24 日至 6 月 26 日期間對 Waymo 自駕 計程車進行了破壞。每項指控的破壞金額均超過 400 美元。

Waymo 發言人表示，在某些情況下，當伯頓被指控劃破車胎時，車內還有乘客。該發言人補充說，公司正在尋求損害賠償。

地區檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）在一份聲明中說：「在舊金山，破壞他人財產的行為不會得不到解決。」

檢察長還稱，這些事件與另一起案件有關，伯頓被指控用刀劃破了一輛由三輛車組成的 Waymo 車隊（caravan）的輪胎。Waymo 車上的攝像頭也拍攝到了這起事件的畫面。

在檢察長成功辯稱伯頓構成公共安全風險後，伯頓被禁止保釋。他的下一次出庭定於周五（12日），屆時將進行監護狀況聽證；預審（preliminary hearing）定於 7 月 23 日進行。

伯頓在 LinkedIn 上的個人資料顯示，他在 TikTok 上是一名 「舞者-笑星-時尚健身達人」；州記錄顯示他擁有有效的保安執照。

舊金山警察局（SFPD）稱，破壞行為發生在以下日期和地點，一些地點有多輛汽車被毀：

6 月 24 日：下午 6:37 在第七街和Brannan街交匯處，下午 6:45 在第四街和第五街之間的Brannan街，下午 6:50 第三街與Stevenson街交匯處，下午 6:57 在 Van Ness 大道和 O'Farrell 街交匯處，晚上 8:06 內河碼頭（Embarcadero）單元街區 。

6月25日：下午 3:05 在 Sutter 街和 Gough 街交匯處，下午 3:49 在Greenwich街 1500 號街區，下午 4:16 在 McAllister 街和 Fillmore 街交匯處，下午 6:14 在 Main 街和 Folsom 街交匯處，下午 6:44 在 Sutter 街和 Leavenworth 街交匯處， 晚上 8:02 在 Embarcadero 街和 Howard 街交匯處，晚上 8:29 在 Mason 街和 Geary 大道，晚上 9:16 在 Hawthorne 和 Harrison 街， 晚上 11:01 在 Lincoln Way 和 19th 大道。

6月26日：上午 12:06 在 Leavenworth 街和 Union 街交匯處，上午 12:22 在 Octavia Blvd.，凌晨 1:19 在 Townsend 和 Fourth 街。