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暢銷作家楊斯棓 北加灣區加場演講

記者孫愛薇、江碩涵／矽谷即時報導
楊斯棓在演講中帶來自己的兩本著作，分享台灣人的精采故事。（記者孫愛薇／攝影）
楊斯棓在演講中帶來自己的兩本著作，分享台灣人的精采故事。（記者孫愛薇／攝影）

加州台灣同鄉會邀請暢銷作家楊斯棓到灣區演講，最後一場在7月10日金山灣區僑教中心舉行，吸引30位僑民前往聆聽。楊斯棓原為一名台灣醫師，而後因興趣轉作演講者與暢銷作家，著作有暢銷作品「要有一個人」及「人生路引」。

楊斯棓在記者採訪中提到，十年前曾來訪灣區，在灣區有許多認識的朋友，即便回到台灣，彼此的聯繫也沒有中斷，甚至透過彼此的親友持續互動，這次闊別十年回到灣區，又再度見到這些老朋友。

北加州台灣同鄉會會長張正邦表示，得知楊斯棓將參加今年美國三區的台美人夏令會，原場次沒有舊金山，但在博士黃東昇出面極力邀請後，楊斯棓爽快的答應從三場直接加場到五場，將第四及第五場獻給舊金山。

兩場演講由北加州台灣同鄉聯合會及東灣台灣同鄉會籌辦，僅用了不到一周的時間，宣傳及安排活動，張正邦提到，很榮幸能邀請到楊斯棓來到灣區，分享他的故事與精彩演講，並在會後答應明年擔任台美人美西夏令會舊金山的主講者之一。

對在美台裔青年，楊斯棓說到，這些年輕人都比自己聰明許多，他們在美國能接受到更多的資訊，但如果還能讀懂中文字，期許台二代了解更多台灣的歷史人物，可以從自己出版的書中去認識，許多令人感動台灣在地故事。

由於自己從醫師轉職到講者與作家，他建議在美也同樣面臨人生轉職的人，要先維持住自己的經濟基本來源，再去做轉換工作領域的動作，避免造成家人朋友的負擔。

台美人夏令會一直以來也是台美人社區的重大活動，今年美西台美人夏令會主辦地點在大洛杉磯台灣會館，有40多位台灣知名講者及各領域的台僑名人現身說法，共同探討台灣、台美關係及台美人社區的重大議題，其中，新北市議員陳乃瑜、卓冠廷、戴瑋珊以及前立委洪慈庸也將現身洛杉磯，與其他主講者共講2024年選戰經驗檢討，屆時將成為台美人社區的熱議話題。

十年再度來到灣區，楊斯棓在北加的演講仍有不少舊識好友前來。（北加州台灣同鄉會提供...
十年再度來到灣區，楊斯棓在北加的演講仍有不少舊識好友前來。（北加州台灣同鄉會提供）

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