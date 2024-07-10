矽谷咖啡店使用可食用咖啡杯受歡迎

咖啡培訓師Bryan La和店員Kyle Pu。（記者徐蓓蓓╱攝影）

資源環保回收是很多矽谷 城市的市政重點，矽谷人也非常認同綠色環保的理念。近日位於聖他克拉拉市的一間咖啡 店推出了可食用的咖啡杯，被顧客稱讚「健康環保、創意滿分。」

這家快閃咖啡店位於聖他克拉拉市一處工業園區內，是半開放式的布局。顧客買完咖啡後可以在室外草坪的開放空間慢慢享用，輕鬆隨意。

據店方介紹，這間咖啡店是擁有多台焙燒爐的第三波浪潮咖啡，強調產地與烘焙的精品化咖啡。通過提升咖啡品質、支持永續發展和食用創新的沖煮方式，為顧客創造特別的體驗。而使用可食用咖啡杯的緣起，則是因為此地禁止使用玻璃杯、陶瓷杯等可重複使用的咖啡杯。

可食用咖啡杯的製作原料和蛋捲或餅乾非常類似，含有麩質、麵粉和一點糖。由一間叫做Cupfee的保加利亞公司生產。目前有8盎司和4盎司兩種規格。8盎司的杯子成本2元，4盎司的成本1元。

店方表示，使用成本較高的可食用咖啡杯並沒有影響到咖啡店的收益，反而因為創意而增加了營業收入。這種咖啡杯最大的亮點就是它的生物可降解性，而顧客是樂於見到更加環保的選項的。

當記者表示，可食用咖啡杯相比常見的咖啡杯來說體量很小，使用起來是否有不便時，店方說，他們出售的咖啡品類與一般連鎖咖啡店是完全不同的，主打的是更濃郁、均衡和優質的咖啡。菜單上主要的咖啡品類都是8盎司左右的量，因而不存在杯子太小的問題。