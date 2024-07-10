我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

華裔家庭高低收入差19倍「冠亞裔」 最貧窮年均收僅1.05萬

矽谷咖啡店使用可食用咖啡杯受歡迎

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
咖啡培訓師Bryan La和店員Kyle Pu。（記者徐蓓蓓╱攝影）
咖啡培訓師Bryan La和店員Kyle Pu。（記者徐蓓蓓╱攝影）

資源環保回收是很多矽谷城市的市政重點，矽谷人也非常認同綠色環保的理念。近日位於聖他克拉拉市的一間咖啡店推出了可食用的咖啡杯，被顧客稱讚「健康環保、創意滿分。」

這家快閃咖啡店位於聖他克拉拉市一處工業園區內，是半開放式的布局。顧客買完咖啡後可以在室外草坪的開放空間慢慢享用，輕鬆隨意。

據店方介紹，這間咖啡店是擁有多台焙燒爐的第三波浪潮咖啡，強調產地與烘焙的精品化咖啡。通過提升咖啡品質、支持永續發展和食用創新的沖煮方式，為顧客創造特別的體驗。而使用可食用咖啡杯的緣起，則是因為此地禁止使用玻璃杯、陶瓷杯等可重複使用的咖啡杯。

可食用咖啡杯的製作原料和蛋捲或餅乾非常類似，含有麩質、麵粉和一點糖。由一間叫做Cupfee的保加利亞公司生產。目前有8盎司和4盎司兩種規格。8盎司的杯子成本2元，4盎司的成本1元。

店方表示，使用成本較高的可食用咖啡杯並沒有影響到咖啡店的收益，反而因為創意而增加了營業收入。這種咖啡杯最大的亮點就是它的生物可降解性，而顧客是樂於見到更加環保的選項的。

當記者表示，可食用咖啡杯相比常見的咖啡杯來說體量很小，使用起來是否有不便時，店方說，他們出售的咖啡品類與一般連鎖咖啡店是完全不同的，主打的是更濃郁、均衡和優質的咖啡。菜單上主要的咖啡品類都是8盎司左右的量，因而不存在杯子太小的問題。

據正在享用可食用咖啡杯咖啡的顧客方小姐表示，杯子吃起來像是無糖的華夫餅乾，有穀物的香氣，口感略硬。雖然相比一般的咖啡店價格略貴，但是考慮到店家環保低碳的理念和精心製作咖啡的用心，也非常樂意買單。

可食用咖啡杯目前有目前有8盎司和4盎司兩種規格。（記者徐蓓蓓╱攝影）
可食用咖啡杯目前有目前有8盎司和4盎司兩種規格。（記者徐蓓蓓╱攝影）

咖啡 矽谷

上一則

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

延伸閱讀

矽谷夏令營選擇多 註冊簡單 免費參加

矽谷夏令營選擇多 註冊簡單 免費參加
聖他克拉拉縣出現麻疹病患 公眾有感染風險

聖他克拉拉縣出現麻疹病患 公眾有感染風險
烏龍綠咖啡

烏龍綠咖啡
科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪
調查:加州出租公寓 矽谷最難找

調查:加州出租公寓 矽谷最難找

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-08 22:49
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
南灣華人房東Joyce 說，申請牌照半年多，太平洋瓦電（PG&E）終於在2日高達華氏101度的當天，安裝升級電表完畢，四戶房的空調可以使用，租客能在酷熱天氣降溫了。（Joyce供圖）

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

2024-07-03 20:32
根據RentCafe年中研究，矽谷的每個住宅租賃單位至少有12個人在爭奪，是加州最熱門的租房地區。（記者葛歆睿 / 攝影）

科技業回溫 矽谷租房熱 1屋12人爭奪

2024-07-07 02:20
這場被國家氣象局描述為「歷史性的」、「致命的」和「異常危險的」熱浪，已經造成了停電、死亡、火災、活動取消，並可能還要持續幾天，甚至幾周。（取自舊金山灣區國家氣象局X平台）

北加灣區多地高溫致災 氣象局稱「異常危險」恐持續幾周

2024-07-05 13:46

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點

前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點