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舊金山灣區周三將有霧霾空氣 當局提醒減少戶外運動

記者李怡╱舊金山即時報導
9日傍晚舊金山海濱區霧色的天空。（記者李怡╱攝影）
9日傍晚舊金山海濱區霧色的天空。（記者李怡╱攝影）

舊金山灣區空氣品質管理局（The Bay Area Air Quality Management District），9日發布周三（10日）霧霾空氣預警，預計當空氣污染達到不健康水平時，並同時發布了空氣保護警報。

空氣品質管理局提醒民眾，霧霾空氣會引起喉嚨刺激、充血和胸痛，有可能引發氣喘，使肺部內膜發炎，並使支氣管炎和肺氣腫惡化。長期接觸會降低肺功能。霧霾空氣污染對幼兒、老年人以及患有呼吸系統和心臟病的人尤其有害。當發出空氣警報時，建議民眾應僅在臭氧濃度較低的清晨進行戶外運動。

欲了解更多空氣預警信息，可登陸 www.sparetheair.org 註冊電子郵件 AirAlerts、致電 1(800) HELP-AIR、下載 Spare the Air 應用程序或在 Facebook 上連接 Spare the Air。

灣區空氣品質管理局是負責保護灣區九縣空氣品質的區域機構。透過 X、Facebook、Instagram 和 YouTube 與 Air District 了解。有關 Spare the Air 的更多信息，請訪問 www.sparetheair.org。

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