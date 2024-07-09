ZIPAIR傳聞停運? 聖荷西國際機場對本報闢謠

聖荷西機場方面對本報確認ZIPAIR冬季（2024年10月27日到2025年3月29日）在聖荷西機場的飛行計畫。（本報檔案照）

從8日開始，一則有關日本廉價航空今ZIPAIR今年10月24日後即將停飛聖荷西 峰田國際機場航班的消息，在灣區 華人圈內流傳。不少人感嘆ZIPAIR飛亞洲的航班價格便宜，聖荷西機場相比舊金山 機場要近的多，打車費用都可以省下不少。安檢也很少要排長隊。也有人質疑消息提供的證據不夠，質疑真實性。

記者調查發現，這條消息的源頭來自於一個叫做Simple Flying的網站。該網站號稱是世界最大的航空新聞網站。這條新聞的標題是「加州聖荷西失去了它僅有的長途空運和寬體客機運營商。」新聞簡介中寫道：「儘管聖荷西有大量日裔人口，ZIPAIR似乎結束了其在此的航班運營。ZIPAIR自2022年12月引入了東京成田機場航線以來就在此運營。但目前沒有2024年10月24日以後的服務日程和預定資訊。」

文章還聲稱，低上座率可能是導致停運的原因之一，認為去年ZIPAIR在聖荷西的上座率只有71%，低於鄰近舊金山機場的77%和洛杉磯機場的81%，與檀香山的水平基本持平，在其美國航線中處於墊底水平。

記者9日上午就此事求證於聖荷西峰田國際機場。機場方面對本報確認ZIPAIR冬季（2024年10月27日到2025年3月29日）在聖荷西機場的飛行計畫，並表示ZIPAIR已經在上周四開啟了洛杉磯的冬季票務。美國境內的其他站點在完成準備工作後也會開票。ZIPAIR方面的客服也證實，包括舊金山、聖荷西、檀香山在內的24年10月27日以後的機票會在今後幾周內開票。

針對傳聞聲稱ZIPAIR在聖荷西機場上座率低的論點，機場方面表示：「在聖荷西機場運營一年半以來，ZIPAIR因為其灣區至日本航線深受歡迎，已經數次增加航班頻次。」2022年12月12日，ZIPAIR在聖荷西機場運營之初每周有三趟航班。2023年1月11日開始增加到每周5趟航班。2024年6月1日到9月30日，ZIPAIR在聖荷西峰田機場和東京成田機場之間每周有6趟航班。