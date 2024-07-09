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屋崙唯一非洲象轉送田納西 生活20年後離別

記者王子涵╱舊金山即時報導
在園內生活了20年的非洲象、現年30歲的奧什（Osh），將於今年秋天被轉移至田納西州的大象保護區。（取自屋崙動物園網站）
在園內生活了20年的非洲象、現年30歲的奧什（Osh），將於今年秋天被轉移至田納西州的大象保護區。（取自屋崙動物園網站）

屋崙動物園9日宣布，在園內生活了20年的非洲象、現年30歲的奧什（Osh），將於今年秋天，被轉移至田納西州的大象保護區。動物園表示，這是一個「苦樂參半」的決定，因為這一年來動物園一直努力為這頭公象尋找合適的同伴，但都沒有成功。

動物園表示，遷移奧什雖然困難重重，令人心碎，但對於大象的健康是最好的選擇。奧什身高超過11呎，重約1萬5000磅，它將與屋崙動物園在去年秋天送出的一頭名叫唐娜（Donna）的雌性非洲象會和。

「奧什將有機會與許多其他的大象，建立社交發展關係，這是我們在這裡無法提供給它的。」動物園動物護理、保護和研究副總裁金茲利（Colleen Kinzley）表示，「包括屋崙動物園社區在內的所有人，都會想念牠。」

奧什的離開也標志著屋崙動物園75年來首次沒有大象。院方一直在與動物園和水族館協會合作，尋找另一頭非洲象帶到屋崙，但都沒有合適的選擇。

田納西大象保護區自1995年起在納什維爾附近運營，佔地面積超過3060畝。根據該網站稱，保護區是「全國最大的自然棲息地保護區」，專門保護非洲象和亞洲象。

動物園 屋崙 田納西州

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