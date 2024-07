100萬退休金 只夠加州12年生活

根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究,100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。(取自Pexels)

100萬元可以在加州享受多久的舒適退休生活?為了了解這個問題,個人理財服務網站GoBankingRates最近進行了一項研究。

GoBankingRates撰稿人亞基(J. Arky)在一篇名為「100萬元退休儲蓄在各州的使用時間」(How Long Will $1 Million in Retirement Savings Last in Every State)一文中表示,100萬元聽起來像是一大筆零用錢,但「它不像你想像中那樣可以維持很久」。

嘉信退休計畫服務(Schwab Retirement Plan Services)一項調查發現,美國人平均需要約190萬元才能過上舒適的退休生活。亞基說:「對許多美國人而言,這個數字遙不可及,因為年齡介於55歲到65歲的美國人,其平均儲蓄金只有約19萬7322元,與退休時所需的存款金額相差很遠。」

根據GoBankingRates的計算,想要在加州過上舒適的退休生活,100萬元大概可以維持12年8個月又5天。這是根據每年食品雜物費用5387元、住房費用2萬2530元、公用事業費用5202元、交通費用6283元、醫療費用8226元,再加上其他花費,每年總支出為7萬8864元計算出來的。

如果覺得加州生活成本太高,不妨考慮一下加州以外地區。

GoBankingRates的研究發現,西維吉尼亞州 是美國退休金 可以用得最久的州。根據GoBankingRates統計數據,西維吉尼亞州每年生活總成本約為4萬9000元,100萬元可以讓退休人士在西維吉尼亞州過上20年3個月又19天的舒服日子。其他生活成本較低的州包括密西西比州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州和阿拉巴馬州。

相比之下,夏威夷是美國退休生活成本最高的州,平均每年支出總額約10萬零4000元,代表100萬元退休金在夏威夷只能維持9年7個月又25天。其他昂貴的退休地點還包括麻州、紐約州、阿拉斯加州 和哥倫比亞特區。