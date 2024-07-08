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Costco 嬰兒濕紙巾 PFAS疑超水平 遭集體訴訟

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
Costco 自有品牌嬰兒濕巾疑似PFAS超量，遭到消費者集體訴訟。（受訪者提供）
Costco 自有品牌嬰兒濕巾疑似PFAS超量，遭到消費者集體訴訟。（受訪者提供）

依據法律新聞網站「Top Class Actions」報導，Costco 自有品牌嬰兒濕巾遭到消費者集體訴訟，控告其所銷售Kirkland無香味嬰兒濕巾，聲稱使用天然衍生成分製成，但據稱實際含有不安全的化學物質全氟及多氟烷基物質（PFAS）含量高於允許水平，濕紙巾造成化學物質直接暴露在嬰幼兒身上。

濕紙巾遭控訴消息一出，華人家長一片譁然，因Kirkland嬰兒濕巾物美價廉受到許多家長的愛用，甚至在特價時，囤貨一批在家中。居住在灣區的Laura，聽聞消息，立刻將家中所囤積的Kirkland嬰兒濕巾拿去Costco門市退貨，處理退貨的門市人員表示尚不清楚有這項訴訴消息。

Laura表示，根據這次的退貨經驗，可能店家還尚未有統一說法，主要是家裡真的囤積太多濕紙巾，正好趁這次訴訟案的發生，把產品退回，將空間清出來。目前Costco尚未召回該項產品，在網站與門市仍可購買到。

聯邦環保署針對PFAS說明，該物質為致癌物，會干擾生物荷爾蒙、生殖及免疫系統，導致兒童發育遲緩。專家表示，PFAS可透過皮膚接觸、呼吸、飲水等方式進入人體。PFAS具備錶面活性劑，疏水抗油又耐熱的特性，諸如一次性餐盤、速食品外包裝、化妝品、鍋具塗層皆利用該物質特性製作。

近年政府已對PFAS進行多項法律限制，包含環保署4月下令全國各地的自來水廠，需要將水質中的PFAS化學物質過濾，才能供給一般大眾 ，額外增加的過濾耗材與設備，預估造成水費上調。

同款濕紙巾也受到另外一起消費者集體控訴並獲賠償，兩個案件一度混淆成PFAS訴訟成功，但並非事實。據澳洲廣播公司9News報導，該款濕紙巾號稱可沖水分解，但卻造成多起水管阻塞事件，該案件最後獲得兩百萬美元賠償。在2011年至2017年間，僅限在紐約州購買濕巾的消費者有資格獲得賠償，每個家庭的最低索賠額為7.50美元，最高可達55.90美元

Costco的Kirkland嬰兒濕巾發生訴訟案，華人家長急退貨。（受訪者提供）
Costco的Kirkland嬰兒濕巾發生訴訟案，華人家長急退貨。（受訪者提供）

Costco 澳洲 紐約州

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