加州太浩湖遊客 國慶日留下近2000磅垃圾

塑料瓶禁令、沙灘清潔機器人的使用等舉措，讓今年節後的太浩湖出現更少的垃圾。（取自太浩湖旅遊官網）

以往的國慶日假期後，加州 的旅遊勝地太浩湖（Lake Tahoe）沙灘都會因遊客混亂留下大量垃圾，而備受詬病。然而，今年的情況有所好轉：5日的清潔活動吸引了創紀錄的志願者人數，而收集到的垃圾量卻顯著減少。

拯救太浩湖聯盟（The League to Save Lake Tahoe）表示，近800名志願者參加了一年一度的節後垃圾撿拾活動，圍繞太浩湖周圍6個主要沙灘進行。志願者共收集了1866磅垃圾，雖然聽起來很多，但相比較去年留下的垃圾實在是少得多了。該聯盟的一位官員表示，其中一個區域看起來就像「垃圾填埋場」，2023年收集的垃圾總量為驚人的8559磅，是今年的四倍多。

拯救太浩湖聯盟在該地區組織垃圾清理活動已有十多年的傳統。根據發布的消息，今年的活動吸引了來自太浩地區內外的志願者，超過往年參與者平均人數約200人。

長期參與者摩根（Naomi Morgan）表示：「志願者充滿笑容和正能量。人們很高興能來到這裡，參與其中，保護太浩湖的生態。」

無論志願者是出於對太浩湖美麗景色的欣賞、還是因為去年的垃圾醜聞，而選擇參與年度垃圾撿拾活動，該聯盟將今年垃圾減少的原因歸結於多種因素，包括過去一年在太浩地區生效的塑料瓶禁令、沙灘清潔機器人的使用、以及與森林服務局太浩湖盆地管理部的合作計畫，即太浩藍色海灘計畫，都改善了今年的海灘衛生狀況。

根據媒體此前的報道，去年太浩湖垃圾量最大的沙灘Zephyr Shoals，收集出6200磅垃圾。今年，管理公司Aramark在該海灘附近增設了便攜式廁所、臨時圍欄、並增加了工作人員，並禁止外帶酒水。該公司在現場開設了啤酒公園，供遊客統一購買酒水。

其他團體也在節後在太浩湖周圍的社區舉行清理活動，包括水下作業，其中「清潔湖泊」活動清理出125磅垃圾。