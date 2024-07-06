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恐怖獨立日 逾70人洗劫加油站

記者劉先進 ／屋崙即時報導
靠近屋崙機場的犯罪黑點、位於Hegenberger路的76加油站商店，在4日淩晨遭遇70餘人入室搶劫，損失慘重。（視頻截圖）
靠近屋崙機場的犯罪黑點、位於Hegenberger路的76加油站商店，在4日淩晨遭遇70餘人入室搶劫，損失慘重。（視頻截圖）

靠近屋崙機場的犯罪黑點、位於Hegenberger路的76加油站商店，在4日淩晨4時許，遭遇70餘人入室搶劫40分鐘，損失10萬。

屋崙的赫根伯格走廊（Hegenberger Corridor）犯罪頻繁，附近的In-N-Out 漢堡店因為社區不安全決定關閉。運營50多年的連鎖餐廳Denny's也停業。

市府曾表示，該走廊的犯罪在下降。沒想到，在國慶期間，同一路段的加油站商店就遭遇洗劫。

KTVU報導，東主馬德（Sam Mardaie）說，當時只提供窗口服務，但劫匪卻從前門闖進來。搶劫發生時，店內有兩名員工受到威脅。監控錄像顯示，數十人在店鋪內翻箱倒櫃，有人打開冰箱拿出飲料，有人穿上疑似從店鋪內偷的衣服，一些劫匪翻過收銀台搶奪更多物品。這些人好整以暇，不慌不忙。男性劫匪多穿連體衫帽，遮住面部，也有少數女性。

馬德說，搶劫持續約40分鐘，他希望每個人都知道發生了什麼，讓大家知道這個地區的情況變得多麼糟糕，他呼籲市領導採取行動。「這是你可能經歷過的最艱難的事情。尤其是當你日復一日地付出汗水和淚水的時候。」並表示，將重建並祈禱，「希望正確的人會聽到這個資訊，並採取正確的行動拯救城市。」

屋崙警方在劫案發生九個小時後趕到現場。警方給KTUV的聲明說，他們當時正在處理機場附近的一起汽車雜耍案，現場有100多輛汽車。目前尚不清楚在雜耍中是否有人被捕。

警方說，大約90分鐘後，他們接到加油站發生入室盜竊案的報警電話，並作出回應，警方最初將這起犯罪案件列為二級優先案件，即現場沒有犯罪嫌疑人，可以在網上報案。直到看到搶劫視頻後，才將案件提升為一級優先，並派一名警官前往現場。

代表案發地區的第七區區市議員瑞德（Treva Reid）表示，她將繼續宣導並努力確保增加公共安全資源和應對措施。她敦促市長盛桃優先考慮所在地區的要求。

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