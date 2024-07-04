2024舊金山獨立日煙花最佳觀看地

舊金山的國慶日煙火表演將在漁人碼頭，晚9時30分開始。（取自市府官網）

因高溫天氣，灣區 多市取消獨立日煙花燃放的情況下，舊金山 的國慶日煙火表演4日將在漁人碼頭舉行，從晚9時30分開始。這也是舊金山四年來首次沒有大霧天氣干擾的煙花燃放，只要民眾找到有利的觀看地點，便可以清晰觀賞。

為了最佳距離觀看獨立日煙花燃放，市民和遊客，可在內河碼頭（Embarcadero ）找地點觀。

除內河碼頭地區之外，還可在著名景點雙子峰 (Twin Peaks) 或電報山 (Telegraph Hill)上觀賞。 東灣和北灣部分地區居民也能夠看到煙火表演。

東灣在阿拉米達的皇冠海灘跨海灣，可以觀賞到舊金山市中心和內河碼頭的煙火美景。 也可購票登上大黃蜂號航空母艦博物館 參加一年一度晚會，並在甲板上觀看煙火。 如果雲朵散去，屋崙山和柏克萊的灰熊峰（Grizzly Peak）對於想要欣賞煙火並欣賞舊金山天際線的人來說，也是不錯的選擇。

北灣民眾可以在金門大橋另一側的幾個地方觀賞舊金山的煙火。 蘇沙利度的木板路 (Sausalito Boardwalk) 位於蘇沙利度市中心以南，提供各種酒吧和餐廳選擇。如想喝一杯或享用海鮮的人可到訪，並欣賞舊金山美麗的海濱景色。