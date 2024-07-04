我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台華爾街女神爭產謀害小姑 母女殺人未遂各判8年

紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴衛冕

漲知識…國慶看煙火遇緊急情況 撥打911、311不一樣

記者李怡╱舊金山即時報導
國慶節當天，因高溫天氣，舊金山海濱多場開發供民眾納涼。（記者李怡╱攝影）
國慶節當天，因高溫天氣，舊金山海濱多場開發供民眾納涼。（記者李怡╱攝影）

由於高溫天氣，灣區不少城市被迫取消煙火表演，以減少火災的隱患。但舊金山的煙火表演將照常舉行，地點位於漁人碼頭，在4日晚9時30分開始。市政安全部門特別提醒民眾和遊客，如遇見任何緊急危險可撥打911熱線。如出現煙火易燃隱患等非緊急狀況，則撥打311熱線。

舊金山國慶節煙火有多個有利的觀看地點，包括漁人碼頭、海濱棧道水上公園、39 號碼頭和 43 號碼頭走廊。由於預計交通擁堵，交通局建議民眾使用公共交通往返。

往年金銀島也是民眾觀看煙花的首選地點，但今年金銀島開發局強烈建議民眾不要在7 月4日到訪，因島內正在開發案相關施工活動，。煙花表演的觀賞區和停車位極為有限，甚至多條道路關閉。

為了迎接數萬民到訪舊金山觀看煙花，當地各機構共同協調工作，確保公共安全措施到位，並啟動了應以管理預案，以協調全市資源滿足安全和交通通常等需求。

舊金山消防局長尼柯爾森（Jeanine Nicholson） 呼籲，居民要以好公民的方式慶祝獨立日，避免在家中或社區內燃放煙花。而舊金山消防局將在整個國慶假期長週末安排值班人員，確保城市居民和遊客的安全。

警察局長史考特 (William Scott) 表示，舊金山警察局做好全市的警員調度和防護工作，保障民眾們的人身和財產安全。

4日國慶日舊金山的氣溫雖稍有降溫，比前一天最高氣溫降五度，但因前幾日的高溫天氣累積，體感溫度還是炎熱。內陸地區氣溫可能在5日回升，直到周末為止。

國慶假期期間，舊金山地向民眾開發納涼，包括公共圖書館、博物館、購物中心和電影院，其中1 號碼頭和南海灘港（40A 號碼頭）於上午 11 點至晚上 7 點向公眾開放納涼。

國家氣象服務局已發出高溫警告和預警，從2日持續到6日晚上。鑑於火警高危狀況，氣象局又向灣區和沙加緬度谷部地區發出紅旗警告。

舊金山市政提醒民眾應避開有激流的海灘避暑，且路邊停車時應警惕不要將兒童老人或是寵物留在車內。舊金山居民還可以將郵政編碼發送至888-777，註冊官方城市緊急警報。並登陸www.sf72.org 以了解高溫警報和安全提示。

國慶節當天，因高溫天氣，舊金山海濱多場開發供民眾納涼。（記者李怡╱攝影）
國慶節當天，因高溫天氣，舊金山海濱多場開發供民眾納涼。（記者李怡╱攝影）

舊金山 高溫 灣區

上一則

升級電表防跳電 華人房東苦等半年

下一則

舊金山國慶遊行 成候選人競選活動

延伸閱讀

熱…國慶假期迎3位數高溫 西部恐飆115℉ 舊金山連熱12天

熱…國慶假期迎3位數高溫 西部恐飆115℉ 舊金山連熱12天
舊金山天空晴朗無霧 國慶煙火千萬別錯過

舊金山天空晴朗無霧 國慶煙火千萬別錯過
國慶連假出遊潮 擬妥航班取消備案

國慶連假出遊潮 擬妥航班取消備案
均溫66.9℉ 舊金山全美夏季最涼大城

均溫66.9℉ 舊金山全美夏季最涼大城
實測：無人Waymo保隱私 叫車Uber較便捷

實測：無人Waymo保隱私 叫車Uber較便捷

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59
Chase分行在停車場入口處增加告示牌，警告非使用銀行服務的車主。（記者孫愛薇／攝影）

好嚴格 停銀行車位去隔壁買東西 被拖走損失400美元

2024-06-28 20:20
據NPR報導，商家對小費的期待在過去幾年增長很快。(取自Unsplash)

他們也收小費…電子支付推波助瀾 美國人有「異」見

2024-06-27 17:38

超人氣

更多 >
22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員
南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死
華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高

陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高