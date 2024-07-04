漲知識…國慶看煙火遇緊急情況 撥打911、311不一樣

國慶節當天，因高溫天氣，舊金山海濱多場開發供民眾納涼。（記者李怡╱攝影）

由於高溫 天氣，灣區 不少城市被迫取消煙火表演，以減少火災的隱患。但舊金山 的煙火表演將照常舉行，地點位於漁人碼頭，在4日晚9時30分開始。市政安全部門特別提醒民眾和遊客，如遇見任何緊急危險可撥打911熱線。如出現煙火易燃隱患等非緊急狀況，則撥打311熱線。

舊金山國慶節煙火有多個有利的觀看地點，包括漁人碼頭、海濱棧道水上公園、39 號碼頭和 43 號碼頭走廊。由於預計交通擁堵，交通局建議民眾使用公共交通往返。

往年金銀島也是民眾觀看煙花的首選地點，但今年金銀島開發局強烈建議民眾不要在7 月4日到訪，因島內正在開發案相關施工活動，。煙花表演的觀賞區和停車位極為有限，甚至多條道路關閉。

為了迎接數萬民到訪舊金山觀看煙花，當地各機構共同協調工作，確保公共安全措施到位，並啟動了應以管理預案，以協調全市資源滿足安全和交通通常等需求。

舊金山消防局長尼柯爾森（Jeanine Nicholson） 呼籲，居民要以好公民的方式慶祝獨立日，避免在家中或社區內燃放煙花。而舊金山消防局將在整個國慶假期長週末安排值班人員，確保城市居民和遊客的安全。

警察局長史考特 (William Scott) 表示，舊金山警察局做好全市的警員調度和防護工作，保障民眾們的人身和財產安全。

4日國慶日舊金山的氣溫雖稍有降溫，比前一天最高氣溫降五度，但因前幾日的高溫天氣累積，體感溫度還是炎熱。內陸地區氣溫可能在5日回升，直到周末為止。

國慶假期期間，舊金山地向民眾開發納涼，包括公共圖書館、博物館、購物中心和電影院，其中1 號碼頭和南海灘港（40A 號碼頭）於上午 11 點至晚上 7 點向公眾開放納涼。

國家氣象服務局已發出高溫警告和預警，從2日持續到6日晚上。鑑於火警高危狀況，氣象局又向灣區和沙加緬度谷部地區發出紅旗警告。