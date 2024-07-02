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僅72度，舊金山吸引熱浪中灣區民眾前來避暑

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市中心諾布山（Nob Hill）白天的氣溫只有72華氏度，低於灣區其他城市20至30度。（記者李怡╱翻攝）
舊金山市中心諾布山（Nob Hill）白天的氣溫只有72華氏度，低於灣區其他城市20至30度。（記者李怡╱翻攝）

受高壓脊氣流影響，灣區多地2日迎來百度高溫。唯有被海灣環繞的舊金山，最高氣溫僅72華氏度，且伴隨陣陣海風，體感溫度舒適，因此吸引了許多灣區居民前來避暑。

國家氣象服務局發出高溫預警顯示，本周聖荷西、聖他路薩(Santa Rosa)和核桃溪（Walnut Creet）等地，氣溫突破110度，利佛摩和康柯德達105度上下，比6月日間平均值高20至25度。

舊金山市內當天最高溫只有72華氏度，最低溫57華氏度。正值國慶長周末，迎來多地家長帶孩子到舊金山避暑。

從南灣山景城前來舊金山市中心遊覽的華人民眾劉珍珍表示，從周日起山景城便迎來高溫天氣，白天體感溫度超過百度。為防中暑，大人小孩均不想出門。正值暑期遇上國慶節長周末，必須帶孩子出來玩，因此就選擇了灣區氣溫最低的城市舊金山。他對舊金山的遊玩體驗是，這裡並沒有像電視報導中的不安全，但前來的遊客人數也不多。

劉珍珍表示，這次遊玩深感舊金山的物價非常高。自己和兒子簡單的吃了一餐午飯，就花掉了70多元。

自今年初舊金山迎來多次風暴和大雨天氣，直到五月底幾乎每個周末下雨，且50多度的低溫天氣一直持續。周日和周一難得迎來70度以上的溫暖天氣，舊金山市民對此還來不及換上夏裝。在舊金山的諾布山（Nob Hill）社區，可見路上行人中，年輕人已經從長褲長袖換成了短褲短袖或是裙裝。多數長者依舊穿長衫。

因為突然到來的的70度，市民對交通工具的選擇也有所改變。根據27號公車司機表示，下午3時前後的乘車人數，比平常這個時段的乘客增加約一倍。

乘客Jen說：「平日我是步行或坐纜車到雜貨店。今天我必須搭乘有冷氣的公車，不然我是不想出門的。」

華埠一家冷飲店店員表示，中午時段店內加冷飲銷售比平日要多出了兩成。社區雜貨店的人員也表示，下午高溫天氣下，冰鎮水果和啤酒銷售速度變快。

舊金山一年一度的7月4日國慶煙火秀活動，將於當天在39號碼頭舉行。演出於晚上9時30分開始。煙火將從漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）開始在駁船上向北燃放。

觀賞最佳地點包括漁人碼頭、Cannery購物中心、吉拉德利廣場（Ghirardelli Square）、科伊特塔（Coit Tower）和天使島（Angel Island）均免費入場。舊金山交通局呼籲大家盡量搭乘大眾運輸進入市區，以免造成道路擁擠。

2日舊金山近海岸區域Fort Mason，海風吹來十分涼爽，吸引諸多灣區民眾前來...
2日舊金山近海岸區域Fort Mason，海風吹來十分涼爽，吸引諸多灣區民眾前來避暑。（記者李怡╱攝影）
因前來避暑，下午3時前後的乘車人數比平常這個時段的乘客增加約一倍。（記者李怡╱攝...
因前來避暑，下午3時前後的乘車人數比平常這個時段的乘客增加約一倍。（記者李怡╱攝影）

舊金山 高溫 灣區

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