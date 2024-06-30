灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

目前灣區 在售房產中價格最高的是位於塢德賽德的格林蓋博（Green Gables)物業。這處包括七處獨立居所，佔地74畝的物業目前售價僅1億1000萬元。從1月份上市以來，已經降價1500萬，仍未售出。

格林蓋博最早是在1911年由實業家福來希（Mortimer Fleishhacker)購得，並委託著名建築設計師、美國美術工藝運動的代表人物格林恩（Henry Greene)設計建造，之後在其家族傳承了五代。

格林恩在談到這處物業的建築設計理念時曾表示：「整個建築都有仔細考慮過，每一處細節都有其存在的理由。想法就是捨棄所有不必要的東西，使建築整體儘量直接和簡單，但最終的目的一定是美觀。」

據悉福來希最初只購買了45畝的土地。他的後人不斷購入周邊土地，並增添建築和設施，才形成今天物業內七處獨立住宅，世界級的花園、馬場、茶室、奶牛場、3三座泳池、一座羅馬倒影池、一處美麗的睡蓮池、一處巨型私人水庫、一座包含兩塊場地的網球場、還有撞球和迷你高爾夫球場的格局。物業屬地內有遠足步道和自行車騎行道多條，騎馬步道也近在咫尺。

1966年聯合國 在這裡舉行了成立20周年慶典。當時的聯合國秘書長和世界各地政要曾齊聚於此。而如今醜聞纏身、當年被曾被封為「女版喬布斯」的Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes)在2021年官司纏身時也曾在此物業中居住過。

物業內的7處建築中，主屋佔地1萬1545平方呎，有9間臥室，7.5間衛浴，附帶2個車位。

但有4間臥室、3.5間衛浴的橄欖園（Olive Grove)居所，是所有建築中視野最好的，可以飽覽矽谷 和周邊聖他克魯茲群山的美景。除去橄欖園之外，鄰近的花園和菜畦也是整處物業最美麗和美味的地方。加上物業經理的居所也在附近，這裡可謂是「園中之園。」

伍斯特屋（Wurster House)建於1933年，最初由福來希的姐妹居住。這一住宅有6個臥室，佔地6315平方呎，自帶庭院和游泳池。此處居所由北加著名的建築師伍斯特（William Wurster)設計建造，擁有涼亭一般的餐廳和分離的客間。