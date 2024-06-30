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舊金山驕傲大遊行，個性表達多元文化

記者李怡╱舊金山即時報導
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）

舊金山驕傲大遊行」（SF Pride Parade）6月30日舉辦。今年的花車隊伍包括來自全市各個不同的公共部門、商業組織，以及像史丹福大學與舊金山州立大學等學校代表。許多遊行隊伍極具創意和個性表達。

動物保護協會的隊伍每人牽著一隻狗參加遊行，受到街道兩邊觀眾的歡呼喝采。舊金山市議員梅義加騎著由綠色盆景裝置的自行車出場。她平時就騎車上班，藉由此次遊行表達綠色低碳環保出行的理念。舊金山市長布里德遊行隊伍中的大熊貓與纜車上的變裝皇后成了隊伍的焦點，贏得民眾陣陣掌聲。

現場觀看遊行的觀眾熱情吶喊，著裝應景，很多到訪民眾身披彩虹旗，不懼烈日身穿卡通服裝，搖旗吶喊。

華裔民眾劉姿欣表示，帶著孩子特別從南灣趕來觀看遊行。這是第一次來到現場，對性少數社區有了更直觀的感受，也就消除了很多偏見。之所以會帶孩子來到現場，是因為住在加州，需要讓他們從小學習和體驗多元化社區文化環境。

來自德州華裔性少數成員陳陣表示：「驕傲月一系列的慶祝活動，是關乎自己的身分認同。來到舊金山也是為了支持 LGBTQ社區夥伴，並承擔起相關的責任，尤其是在這個充滿仇恨和偏執的關鍵時期。我們別無選擇，只能繼續前進，為了所有多元性別群體的權利」。

每年驕傲大遊行與中國農曆新年的花車遊行，是舊金山最大的年度遊行，是體現當地民選官員對多元文化支持的最佳時機。以舊金山市長布里德為首的諸多市政官員，以及州議員都裝點了自己的花車走進遊行隊伍。

具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
金山市議員梅義加騎著由綠色盆景裝置的自行車出場，（記者李怡╱攝影）
金山市議員梅義加騎著由綠色盆景裝置的自行車出場，（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡/攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）
具有創意的2024舊金山驕傲遊行隊伍。（記者李怡╱攝影）

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