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研究顯示 過去4個月有三分之一亞裔受到種族歧視

記者劉先進 ／華盛頓特區即時報導
在29日舉行的美國華人大會上，知名華裔風險投資家、反仇亞倡導組織亞裔美國人基金會執行長陳立實發表致辭。（記者劉先進╱攝影）
在29日舉行的美國華人大會上，知名華裔風險投資家、反仇亞倡導組織亞裔美國人基金會執行長陳立實發表致辭。（記者劉先進╱攝影）

仇視亞裔的行為，比想像中嚴重。知名華裔風險投資家、反仇亞倡導組織亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)執行長陳立實（Norman Chen）說，過去四個月中，三分之一的亞裔被人種族歧視，29%的人受到過口頭騷擾或口頭辱罵，根據紐約市和西雅圖研究顯示，每五個亞裔，就有一個曾受過人身攻擊。

陳立實在29日舉行的美國華人大會上發表以上看法。他說，該組織在數據方面投入鉅資，因為亞太裔社區缺乏數據，導致其工作艱難，也使得政策制定者、領導者、資助者和整個社區看不到亞裔的存在。該組織設置了狀態指數（status index），對全美亞裔進行社會跟蹤，研究所有關於仇恨的數據。人們討論仇亞事件，卻沒有討論起因。為什麼人們要無緣無故攻擊亞裔長輩？這始於刻板印象，始於「他者化」，將亞裔視為他人，而不是自己，所以對亞裔的看法非常重要。

令人驚訝的是，20多年來從未有人真正研究過對亞裔的看法。2024年狀態指數顯示，美國人認為對亞裔的仇恨並沒有增加，但亞裔不這麼認為。實際上，亞裔認為美國人對亞裔的仇恨仍在繼續。在過去四個月中，三分之一的亞裔被人種族歧視，29%的人受到過口頭騷擾或口頭辱罵。在紐約市和西雅圖的研究表明，每五個亞裔中就有一個受到過人身攻擊。「儘管我們在新聞中看到的不多，但社區感受頗深。」

他說，根據研究，亞裔尤其是亞裔年輕人，最不可能感到他們完全屬於美國並被接納。16歲至24歲的亞裔青年，最沒有歸屬感的地方是學校和大學。55%的亞裔青年在網路空間缺乏歸屬感，42%的覺得在社區中缺乏歸屬感。更令人擔憂的是，根據美國疾病預防控制中心（CDC）的數據顯示，自殺是18至24歲亞裔的主要死因，而美國藥物濫用和精神健康服務管理局（SAMHSA）指出，在任何種族群體中，亞裔最不可能獲得心理健康服務。

鑒於這些令人震驚的統計數字，如果大家專注於憧憬和繁榮的安全，就必須解決青少年的心理健康問題。該基金會承諾優先考慮心理健康問題，在今年晚些時候，將啟動第一個具有全國代表性的亞太裔青少年心理健康研究，以記錄藝術社區的現狀和心理健康，並提出建議，促進青少年與他們的父母、服務提供者、教育工作者和其他利益相關者之間更好的對話和理解。

亞裔 心理健康 種族歧視

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