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分裂的海外華人與LGBTQ+ 華人彩虹聯盟以包容應對

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
華人彩虹聯盟由原來的China Rainbow Network更名為Chinese Rainbow Network，希望弱化國籍、國家等政治概念，著重於文化認同，從而包容更廣大的華人群體。（華人彩虹聯盟提供）
華人彩虹聯盟由原來的China Rainbow Network更名為Chinese Rainbow Network，希望弱化國籍、國家等政治概念，著重於文化認同，從而包容更廣大的華人群體。（華人彩虹聯盟提供）

在美國，乃至整個海外，華人都是一個非常複雜的群體，他們雖然外表相似，語言相通，卻可能來自不同國家或地區，有著對立的政治觀點。而性少數群體LGBTQ+，每一個字母都代表了不同性取向或性別認知，複雜程度並不亞於「海外華人」。雖然華人彩虹聯盟（CRN）不能解決這兩個問題，但他們可以用包容的態度來應對。

CRN由原來的China Rainbow Network更名為Chinese Rainbow Network，CRN主席紹帥解釋，將「China」改為「Chinese」是希望弱化國籍、國家等政治概念，著重於文化認同，從而包容更廣大的華人群體。

「只要你認同你是華人性少數羣體，我們都歡迎。」他說，在海外華人性少數群體本就是少數中的少數，理應團結更多人能團結的人，「我們有很多相似點可以把我們連結在一起」。

CRN灣區活動負責人Yixi表示，CRN希望能夠觸及到全球華人，所以設立的彩虹獎學金也提供給中國以外其他國家的華人。

Yixi告訴記者，她看到過很多積極正面的例子，即使是身分認同不一樣的華人也能夠成為朋友或者伴侶。她們在灣區組織拉拉線下活動的微信聊天群中，也有一些東南亞國家的成員，她們有的甚至中文不好，還在學習階段。

「我覺得只要我們開始做了，就是一個好的起點。」Yixi說，她加入CRN是為了多元化，這也是CRN這個組織的初衷。對於LGBTQ+這幾個字母之間有很多壁壘、相互不理解和誤解，她認為「這些東西是可以通過線下活動消除的」。

紹帥表示，男、女同性戀者有不一樣的興趣點很正常，所以會分開辦活動，同時也會聯合辦活動，增進彼此間的了解。而在驕傲遊行這種重要的活動中，LGBTQ+有共同的目標：讓外界知道整個性少數群體的存在，所以要把不同性取向的朋友聚在一起。

Yixi透露，CRN將以敦煌主題亮相今年6月30日的舊金山驕傲遊行，方陣中會首次出現花車。希望藉由這個契機展示漢唐時期開放多元的中華文化。

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