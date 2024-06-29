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改善華裔心理健康 最大挑戰是缺關鍵數據

記者劉先進／華盛頓特區即時報導
從左到右嘉賓分別為，亞裔美國人基金會執行長陳立實，美國華人聯盟青少年心理健康項目創建執行總監陳健和美國華裔精神健康聯盟執行長彭一玲。（記者劉先進╱攝影）
從左到右嘉賓分別為，亞裔美國人基金會執行長陳立實，美國華人聯盟青少年心理健康項目創建執行總監陳健和美國華裔精神健康聯盟執行長彭一玲。（記者劉先進╱攝影）

美國華人大會、全美華裔心理健康峰會29日繼續舉行。談及政府、非營利組織等利益相關方的挑戰，與會者認為，缺乏華裔乃至亞裔精神健康的數據，導致無法有效衡量和指導服務策略或分配撥款資金，是最大困難之一。

紐約和長老會醫院、康乃爾學院技術精神病學系門診服務副主任、健康公正副主席和副教授陳志佳（Justin Chen）說，其中一個挑戰就是對心理健康的汙名化。父母來自台灣，但聽到他要做精神科醫生時，嚇破了膽。母親立刻發文章說，有精神科醫生被病人謀殺，她不理解心理健康。等他的母親教職退休、移民跳舞時，才聽到很多人的故事，才知道有人睡不著覺、需要服藥或住院，才開始慢慢理解心理健康的重要性。

美國藥物濫用和精神健康服務管理局（SAMHSA）行為健康公平辦公室副主任畢格斯（Tenly Pau Biggs）說，工作中的挑戰之一是捕捉數據。比如加州就試圖打破華裔、韓裔、日裔、越南裔等族裔界限，瞭解精神健康和藥物使用情況，以分配撥款。「我們需要數據和結果，我們不知道什麼措施對社區真正有效，除非有數據告知。」

反仇亞倡導組織亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)執行長陳立實說，缺乏有關亞太裔社區精神健康的詳細數據，為此他們邀請專家捕捉。另外的困難是解決方案。希望更多地討論如何與社區成員合作，嘗試找到可擴展的社區解決方案，在有風險的人去看醫生之前就幫助他們。

美國華人聯盟青少年心理健康項目（UCA WAVES）創建執行總監陳健（Lily Chen）說，資金缺乏是最常見的挑戰。但考慮到一些社區成員家庭遭遇緊急的精神健康危機，作為社區機構，必須在社區成員所在的地方盡快提供支持。華人常常使用微信，類似一個小的華埠。「我不能等到資金到位。我們不能等到極其重要的研究工作就緒。我們必須拯救生命，因為生命太寶貴了，這是最緊迫的挑戰，即我們如何滿足社區的需求，而不考慮結構性的問題。此外的挑戰是，如何讓人瞭解我們？」

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）說，挑戰頗多。首先服務組織如何讓人產生信任。其次是教育和宣導。如果民眾來自五湖四海，甚至沒有認識到精神健康，如何進行教育，如何識別精神健康問題的跡象。第三是缺乏資源，比如很難找到中文翻譯。第四是缺少相關數據，難以檢驗和糾偏服務策略，「當我們有一顆善良的心，想為社區工作時，卻不知道這樣做到底對不對？很希望研究機構、大學能分享數據。」

哈佛醫學院助理教授、Brigham婦女醫院發展風險與文化韌性項目主任劉欣如（Cindy H.Liu）說，數據缺乏原因有兩個，一方面，經費少得可怕。美國國立衛生研究院（NIH）在亞裔健康方面的研究經費只占其總預算的 8.17%。另一方面，如果到華裔或亞裔社區尋求健康數據，即使付錢，民眾也會覺得奇怪，認為是一場騙局。作為研究人員，必須走出去，與社區建立良好的關係。

美國華人大會、全美華裔心理健康峰會上，聽眾踴躍提問。（記者劉先進╱攝影）
美國華人大會、全美華裔心理健康峰會上，聽眾踴躍提問。（記者劉先進╱攝影）
美國華人大會、全美華裔心理健康峰會29日繼續舉行。（記者劉先進╱攝影）
美國華人大會、全美華裔心理健康峰會29日繼續舉行。（記者劉先進╱攝影）

心理健康 華裔 亞裔

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