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驕傲月 難以融入的樂土和難以逃離的束縛

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
Yixi在美國的朋友、同事都對她的性取向接受度很高，真正困擾她的誤解來自國內的父母。（記者葛歆睿 / 攝影）
Yixi在美國的朋友、同事都對她的性取向接受度很高，真正困擾她的誤解來自國內的父母。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國自由與開放的氛圍，讓許多性少數中國人嚮往。有些人，可能只有親身體驗過才知道，作為一個外國人、新移民，融入這片樂土並非易事。有些人，無論身在何方，也未必能逃脫父母長輩傳統觀念帶給他們的束縛。

Wei Li是矽谷一名軟體工程師。他在國內時，曾經喜歡一個直男10多年。「這樣的故事在LGBTQ+太常見了，每個人都有這麼一段，」他說，「最終決定出國，給自己一個解脫，放過所有人。」

10年前，Wei抱著對國外的幻想，來到了賓州匹茲堡讀書，這是一座在他來看並不發達的中型城市。「以為很開放，很容易找到男朋友，大家接受度都很高，覺得自己還挺特殊的，之後發現，並不是那麼回事。」

Wei感受到巨大的心理落差。除了種族歧視和語言不適應，他也因為出國以後才開始主動接觸男同性戀這個圈子，一開始並不知道怎麼與人交往。「總是蹩手蹩腳的，覺得怎麼都不對，然後別人怎麼都理解不了你的真實意思。我就會覺得很受挫。」

在經歷了一系列不順利的感情和人際關係後，Wei選擇了與自己和解。「如果融不入，那就不要去融入就好了。如果找不到對象，那自己過也挺好的。然後如果外國人不喜歡我，或者是我跟其他外國朋友接觸不了，那就找一些能接觸的來的朋友。」他認為，這不是擺爛，只是放下了，而他也實現了自我覺醒，更加專注知道自己想要什麼。

2017年，Wei因為工作的關係搬到了灣區，這裡的亞洲文化讓他感受到與賓州大不相同，也結識了各種各樣的人。在與他們交流分享後，他發現：你的問題，永遠都是別人已經或正在經歷的。慢慢的，他的心態愈來愈平和，也不再覺得自己特別，接受了他只是普通人而已。「甚至是我的LGBTQ+（身分）也沒有很特別，因為直人也在經歷同樣的事情，他們也要每天為生活奔波。」

去年9月，Wei在CRN的一次活動上認識了他的先生，倆人很快確定了關係，並在今年1月份結婚。他說，以前從未渴望過婚姻，也沒想過自己會這麼早結婚，但遇到了對的人，「感覺很踏實，覺得這就是日子該有的樣子」。

更幸運的是，Wei的性取向被所家人接受，他的愛情也得到了他們的祝福。而CRN中還有很多成員仍在掙扎之中。

建築設計師Yixi是一名女同性戀者，有固定伴侶。來灣區以前，她曾在紐約和佛羅里達生活。她表示，在美國，從朋友、同事、到接觸過的本地人，都能接受性少數群體，甚至相當支持，給了她很多信心，在工作和生活中出櫃。而真正困擾她的誤解來自國內的父母。

「我跟跟他們說了這件事情，但還在一個過程中。」Yixi說：「可能在國內的大環境下面，他們認為這是一件不正常的事情。」她覺得，父母可能需要一些時間去接受，她控制不了，但會有遺憾。

Yixi告訴記者，因為父母並不在身邊，她的情況其實還好。而華人彩虹社群中有些人隨父母移民過來，每天生活在一起，他們的出櫃壓力相對來說會更大。「華人父母還是有很多傳統的想法，這個東西是根深蒂固的。不是說你想要改變它，你只是想說跟他們講一些新的東西。」她補充說：「愛小孩的父母，可能總有一天會接受這個事情。」

Wei和Yixi都是CRN灣區線下活動的負責人，也都參與了今年舊金山驕傲遊行CRN方陣的組織與策劃。據了解，CRN中有一部分積極參與平時社群活動的人，並不想在曝光度極大的驕傲遊行中露面。他們害怕不小心出現在誰的照片、影片、甚至當地新聞中，再轉載到國內網路上，被父母長輩看到，會給生活帶來不可預知的影響。

Yixi說，在社群中看到很多在不同階段的人，他們有的是「深櫃」，有的還無法確定性取向，大家都在探索中。雖然她自己也沒有到達完全「出櫃」成功的狀態，但希望能夠陪伴、幫助大家走好這條路。

Wei說，任何一個群體都需要歸屬感。作為華人性少數群體，想要在新的國度中建立自己的社群是非常難。他感恩CRN，同時希望透過舉辦線下活動，為社群中那些像他當初一樣迷茫的人創造歡樂和歸屬感。

Wei Li在國內時，曾經喜歡一個直男10多，為了給自己一個解脫，決定出國。他幻...
Wei Li在國內時，曾經喜歡一個直男10多，為了給自己一個解脫，決定出國。他幻想國外是開放的，很容易交到男朋友，但現實卻讓他受挫。（記者葛歆睿 / 攝影）

灣區 華人 賓州

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