舊金山同志大遊行前夕 專訪華人彩虹聯盟心路歷程

2023年舊金山驕傲遊行，華人彩虹聯盟方陣成員身穿漢服。（華人彩虹聯盟提供）

在美國，同性婚姻合法，彩虹旗隨處可見，每年6月各大城市的驕傲遊行上更是爭奇鬥豔，但華人LGBTQ +群體依然是少數中的少數。他們的現狀如何？美國真的是樂土嗎？本期專題報導，世界日報記者帶著種種好奇，走近「華人彩虹聯盟」，試圖了解華人性少數群體。

華人彩虹聯盟（Chinese Rainbow Network），創立於1996年，是唯一註冊於美國的針對華人LGBTQ+的非營利組織，致力於建設全方位多功能社群平台，為身在異鄉的華人性少數群體帶來歸屬感。

CRN主席紹帥是Aribnb的一名數據分析師。他在工作和生活中屬於完全「出櫃」的男同性戀 者，還自稱「屬於生怕別人不知道我的性取向情況」。不過，他的自我認同並非一路順利。正是因為不想其他人在相似的困惑與迷茫中重蹈覆轍，他選擇了一條彩虹色的公益之路。

由於國情與時代背景，87年出生的紹帥在青春懵懂時，中國國內關於性少數群體的信息與討論還比較貧乏和隱蔽。他剛開始甚至不知道什麼是同性戀，卻能夠意識到自己的不同。「就搞不清楚到底我怎麼啦，怎麼就跟其他同學不一樣，比如大學寢室裡人家在那談的半夜話題好像我不是很興奮」。

紹帥說，他在一段時間里，經歷了強烈的自我懷疑與糾結，很不開心。就來逐漸明白「接受自己是唯一的出路」，才慢慢釋懷。回頭再看自己的心路歷程，他認為，性少數群體之間應該有更多分享交流的機會，這樣能幫助減輕自我認同過程中所經歷的掙扎與痛苦，於是萌生了創建社群的想法。而來美國後的一次見聞，成為他投身社群服務的轉折點，促使他從勇敢、驕傲地做自己，到連結與幫助更多人。

紹帥2010年到喬治亞州的亞特蘭大求學，那時同性戀婚姻還沒有在全美國範圍內合法。他記得曾經在一次遊行中，看到街上有華人宗教團體打出橫幅，上面寫著「Chinese against same sex marrige」（華人反對同性婚姻）、「Family Value」（家庭價值觀）等標語。

「我就在想，他們這群華人有他們的觀念，希望造成一定影響。那我們那這個社群在哪裡呢？這是跟我們切身相關，都沒有我們自己的一個聲音在裡面，從那個時候開始我就更多的把時間投入在社群工作之中了。」

當時，紹帥唯一能夠在網上找到的華人性少數社群是一個叫China Rainbow Network的BBS（後更名為Chinese Rainbow Network）。這個網站創立於1996年，但由於於社交媒體的興起，在2010年時已經沒有多少活躍用戶了。紹帥聯絡到當時網站的負責人，提出了一些關於改版和未來發展的想法。負責人聽了以後就像抓到救命稻草一樣，立刻決定交由他全權負責。

紹帥接手以後，開始組織線上講座，並為了方便社群成員溝通交流創建微信聊天群，到現在已經發展到五、六十個群組之多，成員更是遍佈美國、加拿大，甚至陸港澳台及東南亞。「可以說我們是海外最大的華人彩虹群體。」紹帥自豪地說。

15年，CRN方陣首次亮相紐約驕傲遊行，還登上了華爾街日報，之後也開始參加舊金山、洛杉磯等地的驕傲遊行。16年建立CRN彩虹獎學金，提供給全球各地的性少數華人學生，七年來已經頒發了52人次。

紹帥說，驕傲遊行和獎學金是CRN每年最重要的兩件事。他們希望透過獎學金激勵性少數學生自強不息、完成學業、服務社會。也希望透過參加遊行，向還在因為性取向糾結、質疑自己的人傳遞一個訊息：作為性少數群體，是幸福的、開心的，生活可以很美好。