我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 9月3日閃亮登場

記者江碩涵／舊金山即時報導
舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在Oracle Park舉行。（記者江碩涵／攝影）
舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在Oracle Park舉行。（記者江碩涵／攝影）

舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在Oracle Park舉行，活動由中華民國交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處及長榮航空聯合贊助，將以文化表演展現台美人的活力與創意。

觀光署表示，民眾可至巨人隊官方網站（https://fevo-enterprise.com/event/TaiwaneseCommunity24）以優惠價訂購「台灣專區座位-球場105區」（Taiwanese Community Seats - Premium Lower Box 105）早鳥票，可憑票在球場指定區兌換一頂限量版「巨人隊臺灣喔熊聯名毛帽」。若早鳥票已售完，民眾可購買105區周邊鄰近座位，以行動力挺台灣。活動當日在Willie Mays Plaza將有台灣趣味互動遊戲、可愛喔熊打卡板、限量紀念小物及長榮航空小禮物。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，歡迎僑胞踴躍出席支持首屆舊金山巨人隊「台灣傳統夜」活動，一起宣傳台灣。賴銘琪說，台灣豐富多元的文化底蘊造就出無數人才，除美食外，社會面的關懷成就，特別是多元化、公平和包容性，更是有目共睹，台灣對不同種族、性別、年齡的尊重及具體行動，同步呼應了舊金山的開放、自由與包容。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈同時也分享今年暑假遊台灣最熱門的自由行旅遊獎勵Taiwan Pass，旅客可選「高鐵3日券」或「台鐵5日券」，搭配捷運券（四選一）和台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線（四選一），新台幣2,800元內就能享受舒適便捷的交通，大玩台灣。

舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night...
舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在Oracle Park舉行，圖為日前Oracle Park舉辦的Hello Kitty Day活動。（記者江碩涵／攝影）

另外，喜愛美食旅遊的民眾更可把握機會在飛機上吃到米其林餐廳，7月起長榮航空從台北起飛，往舊金山、西雅圖、洛杉磯及紐約等四航線全艙等都能享用台灣知名餐廳「老乾杯」和牛燒肉的美味。

觀光署表示，若想要知道更多訊息，可參考駐舊金山台北經濟文化辦事處的臉書（網址：https://www.facebook.com/TECOinSF/）或是社群媒體X（網址：https://x.com/san_taiwan）以及觀光署北美的Instagram（網址：https://www.instagram.com/taiwantourism.na），可掌握最新的台灣消息。

舊金山 觀光 長榮

上一則

麥當勞與加盟業主通力合作 推出多項夏日特價優惠7月13日當天無須消費，即可免費享用大/小尺寸薯條

延伸閱讀

驕傲月大遊行等3大活動齊聚舊金山 周末交通大改道

驕傲月大遊行等3大活動齊聚舊金山 周末交通大改道
感謝僑胞支持 經文處頒榮譽職聘書

感謝僑胞支持 經文處頒榮譽職聘書
華運會籌款晚會 僑界9人義唱

華運會籌款晚會 僑界9人義唱
北加州實踐大學校友會 6月29日舉辦年會

北加州實踐大學校友會 6月29日舉辦年會
軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關

軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作