亞裔社區最大規模 拜訪國會山 1天走訪281個議員

國會議員劉雲平（前排左三）到場參加活動招待會。（記者劉先進╱攝影）

美華聯盟（UCA）和亞太公共事務聯盟（APAPA）27日拜會國會山（Congressional Day），500多個亞裔 社區代表分成50多個小組，旋風般訪問281個參眾兩院議員辦公室，占議員總數的50%以上，這也是亞太裔社區最大規模的類似拜訪活動。代表們表達社區關切問題，包括反對限制華人購置房產，希望議員支持將華裔 歷史納入美國歷史課程的倡議等。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）說，「亞裔讓國會和各界知道了我們的存在，讓人們聽到了華裔和亞裔的聲音。今天的宣導頗有價值，將透過公民參與、外聯工作以及慶祝文化和傳統，增強全美華裔社區的能力。」

此次活動也是第四屆美國華人大會的一部分。大會主題是「擁抱新時代民權運動」。500多個亞裔代表，到訪議員辦公室，希望議員們能支持數個涉及亞裔切身利益的法案。其中包括H.R. 7924法案。

國會山活動共同主席、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）說，該法案推進精神健康領域文化適宜性和公平支持服務。透過擴大和改善少數族裔服務機構的心理和行為健康專業研究生培訓計畫，增加精神健康工作隊伍的多樣性。

根據美國心理學會的數據，截至2021年，美國約有80.85%的心理學專業人員為白人。多元化的員工隊伍有助於減少語言和文化障礙，這些障礙通常會阻礙少數群體獲得精神健康服務。研究表明，當患者感到醫療服務提供者在文化層面上理解他們時，他們就更有可能參與治療、遵守治療計畫，並獲得更好的健康結果。

彭一玲一行拜訪代表加州的兩位聯邦參議員帕迪利亞 (Alex Padilla)、巴特勒（Laphonza Butler）和代表愛德華州參議員克拉波 (Mike Crapo)時，還以親身經歷介紹說，女兒12歲患病，出院後轉到一家亞裔醫療機構，卻苦於沒有服務青少年的心理醫生，導致病情加重，再次住院。美國迫切需要專門的少數族裔精神健康服務，而法案能填補這一空白。

亞裔群體遊說的另一個內容是H.R. 3697法案。該法案將禁止各州制定任何僅以公民身份為由禁止或限制個人購買不動產權利的州法律，並使其無效。在27日晚的活動招待會上，趙美心稱讚亞裔組團發聲的重要性。她說，100多年前，曾有一些非常醜陋的法律針對亞裔，僅僅因為種族就禁止他們購買土地。

現在，這種反亞裔的情緒又抬頭了，而藉口只是國家安全。目前有33個州提出外國人土地法，其中一項措施已於去年在佛州簽署成為法律。最糟糕的是，如果你是華人，且已擁有一套住房，須按照州法登記，否則將面臨每天1000元的罰款。「我們需要團結起來，發出強有力的聲音。如果我們反擊，就能獲勝。德州出台類似法案，禁止綠卡 持有者買房，社區領袖成員反對遊行，法案最終流產。」

亞裔代表還提及H.R. 1535，即2023年消除積壓法案，希望收回自1992年以來積累的未使用的就業綠卡，同時免除綠卡在每個國家7%的上限。另外，還希望推動通過相關法案，讓華裔歷史成為美國教育體系的一部分，是為了促進多樣性教育和文化理解，增強社會凝聚力。在拜會過程中，國會議員和職員們認真傾聽，記錄意見。