我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

規模66億元紅藍卡客服專線 爆發合約爭議

總統辯論 梅蘭妮亞不見影蹤 吉兒拜登扶夫下台

聖荷西警察建立「頭號通緝犯」臉書和IG頁面 歡迎舉報

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
聖荷西警察局在社群媒體Facebook和Instagram上建立「聖荷西頭號通緝犯」頁面，為逮捕和逮捕懸而未決的通緝逃犯提供新的線索。（截取自Instagram）
聖荷西警察局在社群媒體Facebook和Instagram上建立「聖荷西頭號通緝犯」頁面，為逮捕和逮捕懸而未決的通緝逃犯提供新的線索。（截取自Instagram）

據KRON 4新聞報導，聖荷西警察局（SJPD）宣布在社群媒體Facebook和Instagram上建立「聖荷西頭號通緝犯」頁面，聲稱其目的是「為逮捕和逮捕懸而未決的通緝逃犯提供新的線索」。

聖荷西警方表示「聖荷西頭號通緝犯」頁面將使社交媒體用戶有機會看到逃犯的照片和犯罪描述，並附由SJPD的電話號碼和案件編號。

「利用流行的線上平台將為我們逮捕這些危險罪犯提供所需的額外影響力，」SJPD兇殺組指揮官Barg中尉說，「這些嫌疑人長期以來一直逃避執法，我們可以一起將這些逃犯送進監獄。」

聖荷西警方表示，許多案件都有資格獲得現金獎勵。希望匿名的居民可以撥打舉報熱線： 4089477867，或在www.siliconvalleycrimestoppers.org上舉報。

「聖荷西頭號通緝犯」Facebook：www.facebook.com/profile.php?id=61559824975745

「聖荷西頭號通緝犯」Instagram：www.instagram.com/san_joses_most_wanted

聖荷西 通緝 社群媒體

上一則

盛桃政治獻金案／楊氏父子找人頭捐款 三年至少93次

下一則

北美矽谷印社舉辦講座 中國篆刻及歷代印風發展初覧

延伸閱讀

盛桃政治獻金案／楊氏父子找人頭捐款 三年至少93次

盛桃政治獻金案／楊氏父子找人頭捐款 三年至少93次
聖荷西機場迎國慶出行高峰 提供各類電子、在線便利服務

聖荷西機場迎國慶出行高峰 提供各類電子、在線便利服務
洛城新語／捲入司法調查的兩位市長

洛城新語／捲入司法調查的兩位市長
聖荷西水燈節 祈福送厄共創平安喜樂

聖荷西水燈節 祈福送厄共創平安喜樂
捲入司法調查的兩位市長

捲入司法調查的兩位市長

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」