遭FBI突襲 屋崙亞裔市長盛桃發聲「我無辜 沒被指控犯罪」

屋崙市長盛桃回應FBI突襲時一度落淚。她說，這次調查與她無關。，她沒有被指控犯罪，「因為我是無辜的。」（記者劉先進╱攝影）

被FBI （聯邦調查局）突襲住所的屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao），在公眾面前消失四天後，於24日早上緊急舉行公開演講回應說，全力配合FBI這次調查，沒有做錯任何事，「這次調查與我無關。我沒有被指控犯罪，相信也不會被指控犯罪，因為我是無辜的。」

FBI此次還搜查了Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所。該公司負責屋崙路邊回收業務。但FBI目前還沒有透露搜查盛桃住所原因。楊氏家族被懷疑利用非法「稻草捐贈者」（straw donor）貢獻競選資金。稻草捐贈者是指代表他人捐款，並在捐款後獲得補償。

盛桃的演講並未回答任何問題。她一度眼眶含淚。盛桃首先提及屋崙美麗湖6月20日晚慶祝六月節發生15人中槍的暴力事件。盛桃說，這是一起未經批准的大型集會暴力事件。「我對這種毫無意義的暴力行為感到噁心。我希望每個屋崙人都知道，我們將努力工作，確保追究肇事者的責任。我向那些受傷的人們、家人及城市表示衷心的慰問。」

盛桃說，21日早上，當大家正在處理這一創傷時，屋崙被FBI突襲她和伴侶及家人的家的消息驚醒。「你們理應直接從我這裡瞭解這一事件。我計畫做到100%透明，並全力配合調查。我沒有做錯任何事。我可以肯定地告訴你們，這次調查與我無關。我沒有被指控犯罪，我相信我不會被指控犯罪，因為我是無辜的。」

盛桃說，她在尋求聯邦檢察官的答案，瞭解發生何事，以及為什麼沒有獲得自願合作的機會。「當我從FBI和檢察官那裡得到我有權分享的資訊時，會與你們分享。任何事情都不會分散我的注意力，讓我無法在過去 18 個月取得的進展基礎上繼續前進。」

盛桃說，一切發生的時機令人不安，都應該對此表示關注。「現在有一個積極的罷免 運動，這是浪費時間和公共資源。」她在講話中，將矛頭指向FBI調查的時間僅在確定罷免公投之後。

盛桃說，想知道FBI有什麼合理的理由，他們收集到了什麼證據，可以在不事先通知、不進行禮節性談話的情況下突襲現任市長的家。「我想知道更多關於金山和皮德蒙市(Piedmont)的那幾個億萬富翁的情況，他們一心想把我趕下台。為什麼由灣區最富有的幾個人出資舉行的罷免選舉的第二天，似乎是執行法院授權令搜查的合適時機。電視攝像機怎麼會知道，一大早就出現在我昏昏欲睡的住宅區街道上，拍攝突襲的畫面。」

盛桃還未點名的提及前市長薛麗比（Libby Schaaf）：「如果我有錢，上的是私立名校，或者我出身富裕，事情就不會如此。因為其他前民選官員現在正安穩地坐在山上的房子重，他們違反競選財務規定的行為堆積如山，證據確鑿。他們的大門完好無損，聲譽得以維護。在被證明有罪之前，他們是無罪的。他們永遠不會面臨這種屈辱。 」