遭FBI搜查 市長盛桃沒露面 律師發聲「並非調查目標」

圖為盛桃住所外觀。（記者劉先進╱攝影）

即將面臨11月罷免公投的屋崙 市長盛桃，其住所20日突遭FBI （聯邦調查局）搜查。此後一天多，盛桃還未公開透面。其律師、前聯邦助理檢察官布拉斯（Tony Brass）表示，盛桃準備好了、也願意並能夠與聯邦調查人員充分合作，她沒有什麼可隱瞞的。「我們沒有任何資訊表明，她現在或將來會是這次或任何調查的目標。」盛桃將在下周發表公開聲明。

連日來，盛桃在屋崙Maiden Lane的住所，被媒體長槍短炮圍住。雖然屋內明顯有人，但記者試圖按響門鈴，卻無人應答。盛桃伴侶、一位非裔男子外出購物，面對媒體的圍追堵截，均一言不發。自從家中被FBI搜查後，盛桃缺席20日上午10時在舊金山的一個記者會，有一天多未在公開場合露面。本報致電她的私人手機，直接連接到語音信箱。知情人士告訴本報，盛桃的兩個手機和筆電，全被FBI沒收調查。

盛桃辦公室發言人薩莫拉（Francis Zamora），讓記者聯繫其律師布拉斯。後者給媒體Oaklandside的回應中說，不幸的是，她不得不忍受對她家執行搜查令的不良影響。如果沒有這次搜查的必要，她也會配合調查。盛桃將在下周發表公開聲明。盛桃將繼續履行屋崙市長的職責，並向聯邦政府提供他們所需的任何資訊。「我們沒有任何資訊表明，她現在或將來會是這次或任何調查的目標。」他還說，盛桃將在下周發表公開聲明。

FBI此次還搜查Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的住所。該公司負責屋崙路邊回收業務。

根據公開信息，FBI的活動可能與正在進行的競選資金違規調查有關。2019年，屋崙公共道德委員會和加州 公平政治行為委員會接到舉報，稱楊家秘密向屋崙市議員的競選委員會捐獻數萬資金，於是展開調查。

根據公開記錄，楊家據稱向市議員卡爾布（Dan Kalb）、卡普蘭（Rebecca Kaplan）、麥克哈尼（Lynette Gibson McElhaney）、瑞德（Larry Reid）、傑恩（Abel Guillen）、布魯克斯（Desley Brooks）和盛桃的市議員（註：盛桃在當選市長前，也競選過第四區市議員）競選委員會捐獻6.7 萬。這些捐款發生在2016年和2018年，當時楊家的廢品公司正在與市政府官員談判，希望將其在西屋崙的設施搬遷到舊空軍基地。在此次道德調查中，上述市議員並沒有被指控有任何不當行為。