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Target玩具夏季折扣開跑 直降五折引發搶購潮

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
清倉商品中，有幾乎一半以上以五折價出清。（記者孫愛薇／攝影）
清倉商品中，有幾乎一半以上以五折價出清。（記者孫愛薇／攝影）

Target玩具夏季清倉特價從6月16日陸續在各分店開始，每間分店的清倉商品與數量皆有所不同，因下殺折扣從目前看到七折到五折，最終可以下殺到三折，直到所有清倉商品完全銷售，消息一出，引發家長搶購。

記者實地查訪位在桑尼維爾（Sunnyvale）的Target門市，特價玩具種類種類眾多，加入清倉活動的品牌也幾乎囊括所有陳列架上的品牌，如嬰兒幼兒大牌B. toys 、費雪（Fisher-Price），還有學齡前學習類玩具品牌Vtech 、LeapFrog，對於養育嬰幼兒到幼童的家長有不少玩具適合購買。

對於年紀漸長的孩童，歷久彌新玩具品牌樂高（LEGO）出有部分的清倉商品，雖然品項較少，但因為是樂高商品，仍快速被搶購；美國歷史悠久玩具品牌F.A.O SCHWARZ，玩具品質優良外，設計耐用，目前約莫五分之一品項打折。

其他諸如芭比娃娃（Barbie）、LOL Surprise等多個人偶玩具品牌，皆有大量的出清商品，目前最受幼童歡迎的「汪汪隊立大功」（Paw Patrol）僅有少數商品特價，且屬於較為偏門的角色，令前來搶購的家庭有所失望。

居住在桑尼維爾的台裔家長Yian，知道有Target玩具夏季折扣開跑便衝去採買，但仍略顯晚了一步，例如嬰兒的走路車與活動桌，皆已被搶購完，而她則最後僅入手了寶寶地墊。

她說到，這次折扣的品項相當的多，不管男女嬰甚至各年齡層的兒童玩具都有，並且折扣從85折一直到三折都有，可以說是相當划算，只可惜自己的手腳太慢，抵達門市時，熱門品項很快都被搶完了，只能期待明年的夏季折扣。

連歷史悠久的老牌玩具廠F.A.O SCHWARZ都加入清倉行列。（記者孫愛薇／攝...
連歷史悠久的老牌玩具廠F.A.O SCHWARZ都加入清倉行列。（記者孫愛薇／攝影）
Target玩具夏季清倉特價最低下殺三折，消息一出，引發家長搶購。（記者孫愛薇／...
Target玩具夏季清倉特價最低下殺三折，消息一出，引發家長搶購。（記者孫愛薇／攝影）

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