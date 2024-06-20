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FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃住家 未透露原因

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FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

記者劉先進╱屋崙即時報導
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

聯邦調查局FBI於20日上午突襲了屋崙亞裔市長盛桃的家，搜索6小時，搜出10個箱子和資料。同時突襲的還有市長辦公室，以及屋崙廢品回收公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子Andy Duong 的另外兩處住宅。

知情人士告訴本報，不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）住所也被搜查。FBI並未透露突襲原因。

選民將在11月公投決定是否罷免盛桃。上述被調查的廢品公司，因為競選捐款給盛桃等民選官員而被調查。該公司還資助了盛桃前往越南訪問的行程。當時，盛桃辦公室對訪問一事頗為敏感。

盛桃的地址位於Maiden Lane 80，是一棟四房獨立屋。記者12時看到，疑似盛桃伴侶，一名紅衣短袖男子從屋內走出，外出購物，並拖回路邊垃圾桶，但拒絕和媒體透露任何信息。

FBI發言人並未解釋突襲原因，只是說，在位於Maiden Lane的地點執行法院授權的行動。

另外兩處被搜查的地址分別位於View Crest Court，登記屋主是Andy Duong。以及Skyline Blvd的房屋，屋主是Andy的父親楊子忠。

盛桃原定當天在舊金山與舊金山市長布里德（London Breed）、聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)、柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）共同出席住房建設記者會，但並未到場。

截至發稿本報未獲盛桃回應。

疑似盛桃伴侶，一名紅衣短袖男子從屋內走出，外出購物，並拖回路邊垃圾桶，但拒絕和媒...
疑似盛桃伴侶，一名紅衣短袖男子從屋內走出，外出購物，並拖回路邊垃圾桶，但拒絕和媒體透露任何信息。(記者劉先進╱攝影)
FBI探員突擊屋崙亞裔市長盛桃的家。(目擊者提供)
FBI探員突擊屋崙亞裔市長盛桃的家。(目擊者提供)
一名到盛桃家送外賣披薩餅人員敲門但無人回應。(記者劉先進╱攝影)
一名到盛桃家送外賣披薩餅人員敲門但無人回應。(記者劉先進╱攝影)

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