屋崙亞裔市長盛桃 11月面臨罷免公投 全國大城13年首次

屋崙選民將在11月公投決定是否罷免進步派的市長盛桃。這將是美國2011年以來、13年內首次對大城市的市長進行罷免投票。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市書記員18日下午通知罷免 亞裔市長盛桃的組織者，核實超過4萬個請願簽名，超過2萬5000個的門檻，阿拉米達縣選民登記員已簽字同意。屋崙選民將在11月公投決定是否罷免進步派的盛桃。這將是美國2011年以來、13年內首次對大城市的市長進行罷免投票。

罷免盛桃的組織在官網https://www.recallshengthao.org/上說，罷免盛桃，是因為她不公正的解雇前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），導致嚴重暴力犯罪 激增，推遲屋崙警局擺脫長達20年的聯邦監督的時間，並延長屋崙每年必須繼續向聯邦監督員支付100萬的時間。屋崙錯過申請加州打擊零售盜竊撥款的最後期限。沒有執行屋崙遊民露營地管理政策，導致露天毒品市場和刀具店的出現，使屋崙成為全國失竊汽車的領頭羊。罷免方還將運動家職棒隊（A’s）遠走怪罪於盛桃。儘管前任市長薛麗比執掌時，運動家就決意離開。

罷免方說，盛桃向公眾發表了大量誤導性的不實言論。「沒有履行任命新警長或宣布進入緊急狀態的承諾。你缺乏領導這座曾經偉大的美國城市的能力、信譽、判斷力和才幹。屋崙每天都在遭受生命損失、財產破壞、企業倒閉、恐懼和集體創傷。因此，為了我們城市的未來，我們這些憂心忡忡的市民要求罷免你的職務。」

除了盛桃，阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）也將在11月面臨罷免公投。兩人均被啟動罷免，有一個同樣原因，即屋崙犯罪飆升。自從非裔弗洛伊德被警員扼殺後，全國要求重塑警局、將資金轉入社會康復、公正項目，改革刑事司法系統的訴求此起彼伏。但在疫情中，不少城市犯罪率狂飆，選民情緒有所變化，要求投入更多資源到警局，維護治安。作為全國自由派風向標的舊金山，進步派地檢長博徹思（Chesa Boudin）慘遭罷免。

在疫情開始到去年，屋崙犯罪確實增加，2023年，屋崙總體犯罪率上升18%，其中暴力犯罪飆升21%。不過，今年以來，犯罪惡化的趨勢有所改善。根據5月份的最新統計數據，今年到目前為止，屋崙犯罪率大幅下降。兇殺案下降18%。就在今年3月，盛桃任命履曆豐富的米切爾（Floyd Mitchell）為新警長。

盛桃在6月出席警局記者會時表示，一年半前她上任時，犯罪率在上升。當時街頭警力比現在少。如今屋崙與縣警、公路巡警（CHP）等地區合作夥伴進行資源分層。恢復行之有效的停火戰略。數據顯示，屋崙積極主動的警務安全策略正在發揮作用。今年犯罪率相比去年降低30%，在過去的幾年裡，犯罪率總體下降17%，其中包括兇殺、襲擊、搶劫和入室盜竊。