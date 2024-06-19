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買股票就送高檔有機雞蛋 北加華人樂享雞蛋股福利

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真正的雞蛋水餃股 買股票就送高級有機雞蛋

記者徐蓓蓓／舊金山灣區即時報導
購買生產高檔有機雞蛋的上市公司股票15股，每半年就可以免費獲贈一盒雞蛋。（本報檔案照）
購買生產高檔有機雞蛋的上市公司股票15股，每半年就可以免費獲贈一盒雞蛋。（本報檔案照）

在美國的超市或購物平台透過減價或贈送商品促銷大家都不陌生，但是買股票除了價差獲利和分紅外，居然可以得到實體福利，真的很少見。

家住矽谷南灣的方女士日前聽聞購買某一家生產「高檔有機雞蛋」的上市公司Vital Eggs股票15股，就可以免費獲贈一盒雞蛋。她和家人都非常喜歡吃雞蛋，又覺得很有趣，就購入了15股，果然沒多久就收到了Vital Eggs贈送的雞蛋兌換券。她兌換好雞蛋，原打算就賣掉股票，沒想到登入帳戶一看，居然短時間內股價就漲了25%，收益相當不錯，一時間居然拿不定主意要不要賣股票，感覺繼續持有也有不錯的獲利機會。

其實這並不是Vital Eggs第一次提供免費送雞蛋的福利。之前這家公司股價只有19元的時候，就推出買10股股票每3個月就送一盒雞蛋的活動。目前這家公司經營良好，股價節節攀升已達40多元，不過獲得雞蛋福利的要求也變高，現在是要購買15股，每半年可以獲贈一盒雞蛋。

很多聽聞這個福利的人都躍躍欲試，不過又擔心40多元的股價已接近這類企業股價的高點，認為之後是否還有成長空間很難說。但也有人不以為意，認為有機雞蛋產業是輕資產行業，只要市場占有率高，就有談判的話語權。

雞蛋 福利 矽谷

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