生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

舊金山天價住房成本衍生出露營車房東這一新興行業。（取自Pexels）

舊金山 約有1400人居住在約700輛汽車、拖車和露營車內。在灣景和獵人角區（Bayview-Hunters Point）一個輕工業區內，停有許多這類「住宅」，是舊金山約三分之一遊民人口的居住地。

這個地區的居民大多是無法負擔灣區天價住房的貧困勞工，或是來自中南美洲的無證移民。他們有些是非自願通勤者，其實際住所位於遙遠的中谷（Central Valley）深處，其中許多是有子女的家庭。

然而，有些人得以從這種住房型式中獲利，因為有些車輛並非居民所有，而是有所謂的「房東 」按月出租或以先租後買的方式出售給居民。

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，取決於車輛的車齡、狀況和使用人數，每輛車每月租金 從500元到2000元不等，低於舊金山一房公寓的平均月租3300元。但是，這些露營車往往破舊生鏽，或幾乎無法使用，沒有註冊紀錄，也沒有保險。它們是由非正規組織負責提供維修服務和水電，居民如果沒有準時繳付租金或貸款可能被驅逐。

這個正在興起的現象引起了官員和專家的注意。舊金山市政府一名員工表示，出租車輛作為住房的現象已存在多年，拖車場會以低於銷毀舊露營車和拖車的價格出售這些車輛。

標準報表示，有些人認為，出售或出租舊露營車和拖車供人居住，是一種掠奪性或是有關人道主義的問題。許多選擇住在露營車裡的人不願意接受住房補助，是因為從長遠看來，住在車上的成本要低得多。

舊金山市議員梅義加（Myrna Melgar）表示，她的選區內約有120名露營車居民，集中在麥賽湖（Lake Merced）周圍。她說，她準備提出法案解決居住用車輛的問題。她說：「我們必須找到一個可行的模式，讓人們離開公共通行權地區（public right of way），搬到安全的地方居住。」

儘管舊金山沒有任何專門規範露營車房東的法律，但市府的確有禁止出租公共人行道或街道的條例，違法者每次可處以最高300元的罰金。