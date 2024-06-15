我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

槍手連開28槍 密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

編譯廖宜怡／即時報導
舊金山天價住房成本衍生出露營車房東這一新興行業。（取自Pexels）
舊金山天價住房成本衍生出露營車房東這一新興行業。（取自Pexels）

舊金山約有1400人居住在約700輛汽車、拖車和露營車內。在灣景和獵人角區（Bayview-Hunters Point）一個輕工業區內，停有許多這類「住宅」，是舊金山約三分之一遊民人口的居住地。

這個地區的居民大多是無法負擔灣區天價住房的貧困勞工，或是來自中南美洲的無證移民。他們有些是非自願通勤者，其實際住所位於遙遠的中谷（Central Valley）深處，其中許多是有子女的家庭。

然而，有些人得以從這種住房型式中獲利，因為有些車輛並非居民所有，而是有所謂的「房東」按月出租或以先租後買的方式出售給居民。

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，取決於車輛的車齡、狀況和使用人數，每輛車每月租金從500元到2000元不等，低於舊金山一房公寓的平均月租3300元。但是，這些露營車往往破舊生鏽，或幾乎無法使用，沒有註冊紀錄，也沒有保險。它們是由非正規組織負責提供維修服務和水電，居民如果沒有準時繳付租金或貸款可能被驅逐。

這個正在興起的現象引起了官員和專家的注意。舊金山市政府一名員工表示，出租車輛作為住房的現象已存在多年，拖車場會以低於銷毀舊露營車和拖車的價格出售這些車輛。

標準報表示，有些人認為，出售或出租舊露營車和拖車供人居住，是一種掠奪性或是有關人道主義的問題。許多選擇住在露營車裡的人不願意接受住房補助，是因為從長遠看來，住在車上的成本要低得多。

舊金山市議員梅義加（Myrna Melgar）表示，她的選區內約有120名露營車居民，集中在麥賽湖（Lake Merced）周圍。她說，她準備提出法案解決居住用車輛的問題。她說：「我們必須找到一個可行的模式，讓人們離開公共通行權地區（public right of way），搬到安全的地方居住。」

儘管舊金山沒有任何專門規範露營車房東的法律，但市府的確有禁止出租公共人行道或街道的條例，違法者每次可處以最高300元的罰金。

舊金山 租金 房東

上一則

華裔學委候選人張麗娜：沒學好雙語 和父母不親密

延伸閱讀

舊金山家長憂普通話課恐減少 現況428人搶64席

舊金山家長憂普通話課恐減少 現況428人搶64席
Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱蓋占地10英畝豪宅

Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱蓋占地10英畝豪宅
試點1年多 舊金山中央自行車道宣告失敗 將擇期拆除

試點1年多 舊金山中央自行車道宣告失敗 將擇期拆除
軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關

軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關
Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱建豪宅

Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱建豪宅

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡